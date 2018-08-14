У христиан византийской традиции начался Успенский пост

14 августа в Церквах восточной традиции начался Успенский пост. Он длится 2 недели – до праздника Успения Пресвятой Богородицы (по Юлианскому календарю).

Успенский пост является третьим по счету из числа многодневных, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 по 27 августа. Дни Успенского поста уже считаются осенними, завершающими церковный год.

Это самый молодой и самый короткий из из четырех годовых постов, он длится всего две недели.

Начинается Успенский пост «Медовым Спасом» — праздником Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня — 14 августа.

Центр его — Преображение Господне («Яблочный Спас») — 19 августа.

Заканчивается Успенский пост праздником Успения Божией Матери 28 августа.

Успенский пост – единственный, посвященный Богородице.



История

Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: “Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост – в Четыредесятницу, для лета летний – в Пятидесятницу (Петров пост – ред.), для осени осенний – в седьмом месяце (Успенский – ред.), для зимы – зимний (Рождественский – ред.)”.

Окончательное установление Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Здесь было подтверждено, что все православные христиане согласно с древними уставами должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа.

Вальсамон об этом Соборе пишет: “Тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Поэтому сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни этих постов письменно нигде не обозначены, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и должны поститься от первого дня августа и от четырнадцатого дня ноября”.

Праздник Успения, к которому готовит верующих Успенский пост – один из самых неожиданных для светского миропонимания праздников: что празднуется? Разве можно праздновать смерть? Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова.

Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, чем Петров и Рождественский посты. Это значит, что с 14 по 27 августа восточные христиане воздерживаются от мясных, рыбных, молочных продуктов и от яиц. 19 августа, в праздник Преображения Господня, разрешается есть рыбу.

Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться индивидуально – в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности конкретного человека.