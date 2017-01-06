У греко-католиков и православных наступил рождественский сочельник

6 января католики византийского обряда и православные верующие в России готовятся к празднованию Рождества Христова.

Название этого дня (рождественский сочельник) происходит от особой пищи — сочива, которую на сегодня предписывает церковный устав (как правило, это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

По традиции, в сочельник верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По евангельскому преданию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться младенцу Христу и принесли ему богатые дары.

Рождество по старому стилю отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской Православных Церквей.

Сегодня утром патриарх Кирилл по случаю сочельника совершил в храме Христа Спасителя традиционную для этого дня литургию Василия Великого. Главная рождественская служба начнется в этом же соборе в 23:00 и продлится около пяти часов, сообщает Interfax.