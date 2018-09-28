Церковная живопись и современное искусство на выставке «В поисках утраченной середины» (ФОТО)

18 сентября 2018 года в залах Московского союза художников открылась выставка молодых художников церковной монументальной живописи и современного искусства «В поисках утраченной середины», сообщает портал журнала «Фома».

На выставке представлены работы более чем 30 художников — выпускников МГАХИ им. В.И. Сурикова, МГХПА им. С.Г. Строганова, ПСТГУ, МШФМ им. А. Родченко, института «База» и других учебных заведений.

Сама выставка построена по принципу диалога между разными художественными школами, объединенными темой религиозного искусства и христианского символизма.

В экспозицию вошли как работы в классических техниках (темперная живопись, иконопись, фреска, мозаика), так и произведения современной живописи, скульптуры и медиаарта.

Как рассказали организаторы выставки, возвращение религиозного искусства в культурную жизнь общества казалось невероятным еще несколько десятилетий назад. Так, например, об этой проблеме писал австрийский историк искусства Ганс Зедльмайр.

В 1948 году в своей работе «Утрата середины» он представил историю искусства Нового Времени как трагедию отступления от основ христианской культуры.

Однако сегодня, по словам организаторов экспозиции, наблюдается «определенный ценностный поворот, свидетельствующий о новом подъеме интереса к теоцентрической аксиологии и к возможностям традиционного искусства».

Школа современного церковного искусства начала активно развиваться в 1970-80-е годы. Сегодня же работы современных художников русского церковного искусства (таких как Е. Максимов, А. Корноухов, А. Солдатов и др.) представлены в соборах, музеях и культурных центрах главных городов в мире искусства — Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Венеции и других.

С другой стороны, известные художники современного искусства, возглавляющие списки арт-рейтингов, также обращаются к христианской символике и пишут, в том числе и для храмов.

— Через созвучие этих процессов мы наблюдаем осуществление диалога между столь разными флангами единой культурной традиции, — отметили организаторы выставки.

Источник: «ФОМА»

Фото Даниила Кочеткова, Алексея Гульманова, Кристины Кузнецовой, Евгении Видяпиной и др.