Туризм должен прославлять Бога и способствовать росту человеческой личности

Обнародовано Послание префекта Департамента служения целостному развитию человека кардинала П. Тарксона по случаю Всемирного дня туризма, который будет отмечаться 27 сентября.

Цифровые технологии – поясняет в начале послания кардинал Тарксон – «радикально изменили образ жизни, досуг, отдых, мобильность и туризм во всех его формах». Новые технологии воздействуют на межличностные отношения, на трудовую деятельность, на коммуникацию, поскольку они постоянно «расширяют связи» и позволяют обмениваться информацией, делиться идеями и взглядами.

«Церковь, — отмечает префект, — всегда уделяла особое внимание пастырской работе в сфере туризма, досуга и отдыха, которые являются благодатным моментом для восстановления, для укрепления семейных и межличностных уз, для духовного подъема и наслаждения необычайной красотой творения».

«У каждого творения – собственная функция, и ни одно из них не лишнее. Вся материальная вселенная есть язык любви Бога, Его безграничной нежности к нам»: иерарх цитирует энциклику «Laudato si’», подчеркивая, что туризм является эффективным руслом ценностей и идеалов, предоставляя возможности для роста человеческой личности как в ее трансцендентном измерении, открывающем для встречи с Богом, так и в земном измерении, посредством встречи с другими людьми и с природой.

Использование цифровых технологий в сфере туризма позволяет совершенствовать услуги и развивает чувство ответственности за общий дом, порождая новые способы креативного использования ресурсов и вторичного сырья, что содействует защите окружающей среды.

Вместе с тем – вновь ссылаясь на Папу Франциска – кардинал отмечает тенденцию «верить, что любое приобретение могущества заключается просто в прогрессе, наращивании безопасности, полезности, благосостояния, жизненной силы, полноты ценностей, словно реальность, благо и истина спонтанно проистекают из самого могущества технологии и экономики» (LS 105 со ссылкой на Р. Гвардини). В частности, речь идет о «производстве и использовании данных, особенно персональных, которые создаются внутри цифрового мира, а также о преобладающей роли различных алгоритмов, которые обрабатывают эти данные и производят в свою очередь дополнительные данные и сведения на разных уровнях, предоставляя их также тем, кто намерен употребить их исключительно с коммерческой, пропагандистской целью или даже для стратегии манипулирования». Этот феномен направлен на то, чтобы ограничить персональный выбор и решения, воздействовать на формирование мнения и индивидуальной совести. Становясь вездесущими, новые технологии не содействуют развитию способности жить мудро, глубоко размышлять, бескорыстно любить (ср. LS 47).

В заключительной части послания префект Департамента служения целостному развитию человека обращается к молодежи, приводя слова из Рабочего документа предстоящей ассамблеи Синода епископов о необходимости обучения использованию цифровых технологий с тем, чтобы молодые люди «жили цифровой жизнью, не отделяя поведение онлайн от поведения офлайн и не поддаваясь виртуальной лжи, искажающей восприятие реальности и самих себя».

Источник: Vatican News