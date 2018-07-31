Туринскую Плащаницу выставят для молодежи

10 августа состоится чрезвычайное открытие Туринской Плащаницы, приуроченное к встрече итальянской молодежи. С 1578 года Плащаница выставлялась всего 11 раз.

Более 2 тыс. молодых людей из 17 епархий Пьемонта и Валле-д’Аоста 10 августа 2018 года будут молиться перед христианской святыней. Это поклонение станет началом паломничества молодежи в Рим, где 11 и 12 августа юноши и девушки примут участие во встрече с Папой Франциском.

Чрезвычайное открытие Плащаницы не будет таким же масштабным как, например, выставление реликвии во время юбилейного года, но молодежь получит возможность помолиться в непосредственной близости у Плащаницы.

Для молитвы перед святыней были подготовлены тексты в формате электронной книги.

В Турин молодые итальянцы соберутся, приходя и приезжая из предшествующих паломничеств ко своим епархиальным святыням и почитаемым местам. По дороге они будут совершать остановки, чтобы творить дела милосердия, в том числе помогая пожилым людям.

В ночь на 10 августа молодежь отправится из Турина в Рим, где пройдет встреча Папы Римского с молодыми людьми со всей Италии. Национальное молодежное паломничество пройдет в рамках подготовки Церкви к октябрьскому Синоду Епископов на тему молодежи. Ожидается, что в августовской встрече с Папой Франциском примут участие более 50 тыс. молодых людей.

С 1578 г., когда Туринская Плащаница была перенесена из Шамбери (Франция) в Турин, она выставлялась всего 11 раз, последний раз в 2013 году. Несмотря на то, что организованное для молодежи поклонение не является тем же, что публичное открытие христианской реликвии, это уникальная и неповторимая инициатива.

По материалам Vatican News / Catholic.by