Церкви в США раздают бедным прихожанам школьные принадлежности, форму и рюкзаки

Церкви в США оказывают бедным помощь в подготовке к школе, раздавая бесплатно школьные принадлежности, форму и школьные ранцы, поскольку в среднем на подготовку ребенка к школе в этом году нужно почти 700 долларов, и не все семьи могут позволить себе такие расходы, сообщает Седмица.ру со ссылкой на Religion News Service.

На выходные Памела Дженнингс пришла со своей 7-летней дочкой Амарой и 4-летним внуком Трендом в Народную церковь евангельских христиан – но не на молитву. Она пришла с детьми на «День надежды» – еженедельную субботнюю благотворительную акцию, во время которой церковные волонтеры раздают нуждающимся 3200 школьных ранцев с полным комплектом школьных принадлежностей, проводят бесплатные медосмотры и делают детям стрижку волос. «Это просто удивительное проявление доброты – ведь многим семьям действительно не хватает денег на сбор детей в школу, – говорит Дженнингс. – Для многих это щедрый подарок и настоящее благословение».

В эти дни по всей стране самые различные религиозные организации – от Национального совета евреек в Саутфилде (штат Мичиган) до Исламского центра в Нортридже (штат Калифорния) – проводят в своих приходах и местных общинах благотворительные акции по подготовке к школе детей из нуждающихся семей.

Кристи Уотсон, администратор общественных связей при Ассоциации школьных советов штата Оклахома, отмечает укрепление сотрудничества религиозных организаций и государственных школ по всему штату. При этом большая помощь оказывается на низовом, семейном уровне, и потому ее даже трудно оценить в цифрах, по ее словам. «Храм и школа – это два места, куда люди традиционно приходят для общения, где они делятся своими радостями и нуждами, – отмечает Уотсон. – И потому вполне естественно, что храмы и школы объединяются в служении своим общинам». Ассоциация школьных советов штата Оклахома даже отмечает ежегодными призами самые активные религиозные организации, выдвигаемые районными советами.

Последний раз такую награду получила Баптистская церковь «Эммаус» («Благовестие») из пригорода города Оклахома. Эта церковь, входящая в конгрегацию южных баптистов, давно уже раздает бесплатные школьные наборы и выделяет воспитателей для школьников. Она также выделила временное помещение для школьных занятий после того, как местная школа была снесена ураганом.

«Школьно-церковные партнерства обычно ставят перед собой две цели, – говорит Лэлли Лойд, директор сетевой организации «Наши дети», занятой налаживанием школьно-церковных связей во имя социальной справедливости. – Во-первых, мы стремимся обеспечить наших детей всем необходимым для школы, и эту задачу как раз решают «школьные дни» в храмах. А вторая цель состоит в том, чтобы вдохновить людей на сочувствие и взаимопомощь «нашим детям», и поставить работу по преодолению неравенства в образовании на постоянную, системную основу».

По данным Национальной федерации розничной торговли, в этом году на подготовку ребенка к школе любого уровня (от начальной до высшей) семьям предстоит потратить в среднем 684.79 долларов. При этом для бедных семей затраты на школьные принадлежности и форму часто оказываются непосильными, и в этом им на помощь приходят многие церкви по всей стране.

«Согласно исламскому вероучению, ты не можешь спокойно спать ночью, если знаешь, что твой сосед голоден, – говорит Вассалам Шахид Фарух, координатор программы «Снова в школу», реализуемой Исламским союзом Северной Америки (ИССА). – Этот принцип взаимопомощи распространяется и на бедные семьи, нуждающиеся в школьных принадлежностях». В этом году ИССА раздаст бесплатно 50 тысяч школьных ранцев с полными комплектами школьных принадлежностей в 34 штатах страны. С каждым годом ранцев становится все больше, поскольку программа «Снова в школу» действует уже шестой год, по словам Фаруха. Она была запущена в свое время по инициативе мечети в городе Нортридж штата Калифорния, и охватила уже почти всю страну.

Санди Мац, президент Национального совета евреек в Саутфилде штата Мичиган, говорит, что ее организация давно уже помогает бедным матерям, детям и семьям. В канун открытия школьных занятий в этом году, она вновь пригласит 600 детей в Детройте в поход по магазинам. «Они сами выберут себе все необходимое для школы и жизни – одежду, школьную форму, шапки, рукавицы, обувь, носки, белье, ранцы с полным комплектом школьных принадлежностей и учебников, а мы все это оплатим, – говорит Санди Мац. – Трогательно видеть радость этих детей, многие из которых не могут позволить себе самую простую обновку. Они так расцветают от счастья, словно вы дарите им самую большую плитку шоколада в мире».

Энди Винн, администратор общественных связей при Народной церкви евангельских христиан, пробует подсчитать затраты на подготовку к школе. «Вам приходится покупать одежду каждому ребенку. Нужно купить школьные принадлежности, сделать прививки, стрижки, купить обувь, одежду, белье и много чего еще, – говорит Винн. – А теперь представьте, что у вас пятеро детей, а вы одинокая работающая мать или отец, и становится понятно, что такие затраты для вас просто непосильны». Помимо помощи в закупке школьных принадлежностей, Народная церковь также направляет бригады добровольцев в школы для помощи в переоборудовании, покраске и отделке помещений и для ландшафтных работ на школьных участках. «Это просто еще одна сторона нашего духовного служения нашим общинам, еще один способ явить людям любовь Христову» – говорит Винн.