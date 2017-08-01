Церковная ассоциация открыла в Риме летний центр отдыха для пожилых

Христианские ассоциации итальянских трудящихся (ACLI) города Рима выступили с инициативой в поддержку пенсионеров: в этом году объединение поставило своей целью охватить особой заботой римских стариков, страдающих от жары и от одиночества, — двух злейших врагов в летние месяцы: когда младшие поколения часто оставляют одних своих родителей, бабушек и дедушек. В течение всего лета главный римский офис объединения будет открыт с утра до вечера, с понедельника по пятницу для всех пенсионеров Вечного города.

В программе — разнообразные мероприятия и бесплатные услуги, такие как компьютерные курсы и уроки использования планшетов и смартфонов, просмотр кинофильмов. К услугам пенсионеров будет читальный зал и библиотека, игровые зоны, комнаты для общения и отдыха, креативные лаборатории, холодильники с напитками и мороженым. Все помещения оснащены кондиционерами, на территории действует бесплатный интернет с беспроводной сетью Wi-Fi. Старики здесь смогут также измерить давление и проконсультироваться с психологом.

В интервью Ватиканскому радио президент Христианских ассоциаций итальянских трудящихся Рима и провинции Лидия Борци отметила: «Это начинание направлено на поддержку нашего города; большие трудности здесь возникают не только в плане экономики, но и отношений между людьми. За все это приходится платить самым слабым социальным классам, начиная со стариков, которые летние месяцы часто проводят в одиночестве и не знают, куда и к кому обратиться. Мы организуем важные летние услуги для целых семей, — отметила госпожа Лидия, — от летних лагерей для самых маленьких до предоставления нашего главного офиса бабушкам и дедушкам. Он превратится для них в центр живого общения».

По словам одного из руководителей объединения Франческо Виталини, «в самой ДНК Христианских ассоциаций итальянских трудящихся находится внимание к старикам, особенно к самым слабым и нуждающимся. Именно поэтому летняя инициатива является частью единой широкой программы поддержки пенсионеров, которая длится 365 дней в году. Летом некоторые важные проблемы людей старше 65 лет становятся более очевидными, а иногда и радикальными. Это одна из главных причин нашей идеи, конкретного ответа на одиночество дедушек и бабушек Рима», — подчеркнул Франческо Виталини.

Христианские ассоциации итальянских трудящихся были организованы в 1944 году. Их призвание — конкретная помощь наиболее уязвимым слоям населения, в соответствии с социальной доктриной Церкви.

Источник: Радио Ватикана