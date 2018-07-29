Церковь Южной Кореи поддержала страдающих от наводнения в Лаосе

Католическая Церковь Южной Кореи направила 50 тысяч долларов для помощи пострадавшим от масштабного наводнения на юге Лаоса.

В послании соболезнований архиепископ Сеула кардинал Андрей Ём Су Чжун скорбит о погибших в катастрофе и возносит молитвы об их упокоении. Корейский иерарх молится о Божьем утешении и выражает близость всем пострадавшим лаосцам, особенно тем, кто переживают потерю своих родных и близких, а также выражает надежду, что пропавшие смогут поскорее вернуться в свои семьи, а жертвы катастрофы будут обеспечены необходимой поддержкой.

Послание кардинала Ём Су Чжуна и финансовая помощь со стороны архиепархии Сеула были переданы в апостольский викариат Католической Церкви Лаоса.

По последним данным, в результате прорыва плотины ГЭС в провинции Аттапы погибли более 40 человек, около 200 пропали без вести, 6,5 тысяч жителей остались без крова. В настоящее время в регионе ведутся интенсивные поисково-спасательные работы.

Источник: Vatican News