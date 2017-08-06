Церковь, в которой венчались Джон и Жаклин Кеннеди, предложит посетителям специальный тур

Католическая церковь Святой Марии в Ньюпорте представила «Возвращение в Камелот» — мультимедийную программу, которая состоит из отрывков документальной хроники и живых музыкальных выступлений, объединенных единой темой: все они посвящены свадьбе сенатора от штата Массачусетс, будущего 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фитцджеральда Кеннеди и Жаклин Бувье, состоявшейся в этой церкви 12 сентября 1953 года.

Об этом пишет The Salt Lake Tribune.

Первая презентация программы состоялась 11 июля 2017 года. Сообщается, что мемориальный тур будет повторяться каждый вторник вплоть до октября месяца.

По словам настоятеля церкви Святой Марии священника Криса фон Мэласки, тур включает органную музыку и церковные гимны, которые звучали на свадебной церемонии четы Кеннеди. Также исполняется «первый танец», который прозвучал на приеме в Хаммерсмит Фарм — летнем доме семьи Бувье в Ньюпорте.

Здесь пара часто проводила выходные и летний отпуск, как до свадьбы, так и после, уже во время президентства Дж. Кеннеди. Во время этих визитов супруги регулярно посещали церковь Святой Марии, где за ними было закреплено место на 10-й скамье.

Настоятель церкви рассказал в комментарии для издания, что идея организации специальной экскурсионной программы возникла потому, что люди, чтущие память Джона Кеннеди, регулярно приезжают в церковь в Ньюпорте. Но до сих пор церковь была открыта только на время проведения месс, и посетители не могли попасть внутрь.

«Мы захотели быть немного более дружелюбными и способствовать развитию туризма в Ньюпорте. Предлагая людям еще одну интересную для посещений достопримечательность, мы делаем все от нас зависящее, чтобы сделать Ньюпорт привлекательным местом», — цитирует The Salt Lake Tribune католического священнослужителя.

Отец Мэласки, который сам проводит экскурсии, рассказывает посетителям церкви о том, как в преддверии свадебной церемонии тщательно украшался ее интерьер — каждую колонну и арку обвили ветвями винограда и декорировали цветами. По его словам, когда в сентябре 1953 года местные жители отправились в церковь после свадьбы, надеясь получить какую-нибудь памятную вещь, они вышли оттуда с охапками цветов.

Священник отметил, что свадебный фотограф, снимая момент, когда пара преклонила колени перед алтарем, оказался в алтаре церкви, что запрещено для непосвященных. Очевидно, предполагает о. Мэласки, организаторы церемонии получили на это специальное разрешение.

Настоятель церкви Святой Марии также делится с посетителями историями о свадьбе четы Кеннеди, которые рассказали ему местные жители — очевидцы события. Участникам тура «Возвращение в Камелот» показывают видеозапись интервью с Хью Очинклоссом, сводным братом Жаклин Кеннеди.

Эван Смит, директор по туризму в мэрии Ньюпорта, в комментарии для издания отметил, что люди приезжают со всего мира в Ньюпорт, чтобы «узнать об этой волшебной свадьбе». Они стремятся увидеть то место, где это произошло, сказал он.

«Путешественники сегодня ищут настоящего, подлинного опыта. И для того, кто приедет в Ньюпорт [посетит церковь Святой Марии], а потом сможет сказать: “Я сидел на скамье в церкви, где Жаклин Бувье вышла замуж за Джона Кеннеди”, это будет настоящий опыт, который люди будут помнить до конца своей жизни», — подчеркнул он.

Католическая епархия Провиденса увидела в новом туристическом проекте возможность расширить свою деятельность и охватить более широкую аудиторию.

«Я одобрил эти социальные и культурные мероприятия как средство для привлечения людей в нашу Церковь, как инструмент евангелизации и благовестия, — заявил епископ Провиденса Томас Тобин. — Это особенно уместно, учитывая историю Ньюпорта и церкви Святой Марии в частности».

Церковь Святой Марии в Ньюпорте — старейший римско-католический приход Род-Айленда. Она была основана в 1828 году эмигрантами — выходцами из Ирландии. Храм выстроен в неоготическом стиле и украшен прекрасными витражами, изготовленными в Австрии. Церковь считается одной из самых красивых в Новой Англии.

В ноябре 1968 года церковь Святой Марии была включена в список национальных исторических и архитектурных памятников Соединенных Штатов.

Цена участия в программе «Возвращение в Камелот» составит 15 долларов. Сообщается, что вырученные деньги пойдут на ремонт хоров в церкви Святой Марии, а также на обслуживание недавно отреставрированного церковного органа.

Источник: Rublev.com