Церковь обеспокоена последствиями плана Зеехофера для мигрантов

Директор берлинского Католического управления (официального представительства Церкви) монс. Карл Юстен выступил с критикой Генерального плана по миграции, который на днях представил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

В интервью католическому агентству KNA монс. Юстен отметил, что «законопроект порождает недоверие и предрассудки в отношении тех, кто ищет защиты. Несмотря на разумность некоторых мер, план предвещает значительное ухудшение условий для тех, кто ищет убежища в Германии».

По словам монс. Юстена, «многие из предложенных пунктов трудно понять, особенно с точки зрения человечности и милосердия». Прелат выступил с критикой планов по размещению беженцев в централизованных структурах в течение максимального периода 18 месяцев в условиях ограниченного и жёсткого регулирования:

«То, что за этими цифрами стоят судьбы отдельно взятых людей, часто кажется неудобным», — подчеркнул монс. Юстен. В отношении так называемых «центров прибытия» и «надёжных мест в Африке» прелат выразил «значительное сомнение, смогут ли они быть созданы в соответствии с правами человека и можно ли будет в данном случае гарантировать судебные разбирательства».

По словам немецкого прелата, «почти 90% тех, кто ищет защиты во всём мире, принимаются в кризисных регионах». «Ни Германия, ни Европейский союз не смогут создать своими планами или мерами впечатление, будто они уже не в состоянии принимать тех, кто просит защиты», — подчеркнул представитель Католической Церкви в Германии.

Источник: Vatican News