Церковь на Филиппинах хочет «открытого диалога» с Дутерте

МАНИЛА. Новый председатель Конференции католических епископов Филиппин Ромуло Валлес хочет «открытого диалога» с правительством президента Родриго Дутерте.

В опубликованном на официальном сайте епископской конференции интервью архиепископ из Давао подчеркнул, что позиции Церкви будут «базироваться на Евангелии и учении Католической Церкви». По сообщениям прессы, касательно так называемой «войны с наркотиками» президента Дутерте, монс. Валлес сказал, что он и президент были знакомыми, но не были близкими друзьями. Это явилось счастливым последствием того, что президент и он, оба прибыли из города Давао.

66-летний архиепископ Ромуло Валлес заступил на пост председателя филиппинской епископской конференции 1 декабря 2017 года. Его предшественник архиепископ Сократес Вильегас не мог быть переизбран после двух сроков. Отношения между филиппинской епископской конференцией и президентом Дутерте напряженные. Большинство епископов этой католической страны высказываются критично об «антинаркотической войне» Дутерте и возобновлении смертной казни.

Дутерте со своей стороны неоднократно оскорблял епископов в прошлом, называя их продажными лицемерами. Избрание монс. Валлеса новым председателем епископской конференции как давнего знакомого президента Дутерте рассматривается наблюдателями как сигнал о возможности мира.

Источник: Седмица.ру