Церковь и ГМО

ВОПРОС:

Приемлемы ли ГМО с нравственной точки зрения? Почему Католическая Церковь не высказывается на эту тему?

ОТВЕТ:

В прошлом Святейший Престол заявлял о подготовке специального документа, посвященного генетически модифицированным организмам, однако документ не был опубликован. Вероятно, причина заключалась в различных итогах и оценках проведенных исследований. Тем не менее Святейший Престол неоднократно затрагивал этот вопрос.

Когда Церковь выносит какое-либо суждение, это касается этической сферы, а именно блага человека. Перед тем как Церковь выносит суждение, она должна располагать достаточными научными сведениями.

В целом можно сказать, что приемлемость ГМО оценивается в свете двух основных добродетелей: рассудительности и справедливости. Когда речь идет о соотношении науки и этики, во-первых, определяется этическая допустимость риска, связанного с ГМО, согласно критерию пропорциональности. Недопустимо подвергать риску здоровье человека, и в этой области невозможно также толерантно относится к меньшему злу, как это обычно происходит в фармакологии: человек принимает лекарства, зная, что они могут привести и к негативному эффекту. В случае лекарства мы имеем дело с безотлагательным благом, которое необходимо получить. Прием того или иного препарата гарантирует положительный результат, в то время как побочные негативные эффекты не вызываются произвольно. В случае же ГМО не существует аспекта безотлагательности их производства, поэтому и нравственная оценка, можно сказать, будет строже. Производство ГМО направлено не на достижение безотлагательного блага человека, а служит для его благополучия или для большей выгоды.

Следует иметь в виду и критерий общего блага, то есть блага всех людей – не только в настоящем, но и в будущем. На эту тему, например, Немецкая епископская конференция высказывалась следующим образом: «Мир – это дар Бога человеку. Он дарован ему для того, чтобы передавать его дальше. Поэтому человек несет также ответственность за те поколения человечества, которые придут после него. Таким образом творение становится наследством, передаваемым от нынешних поколений к будущим поколениям, у которых недопустимо его отнимать, расточая или обременяя тяжким залогом. Ответственность человека за творение – это ответственность за сохранение наследия, дабы не оставить пустыню на месте сада» (Декларация о творении и будущем человечества, 1980).

Необходимо иметь в виду и другие этические проблемы. Первая заключается в следующем: допустимо ли манипулировать живой природой? Некоторые богословы дают утвердительный ответ: допустимо при условии, что это нравственно совместимо с защитой живых существ, а действия по модификации оправданы пропорциональными потребностями и направлены на реализацию общего блага.

Обеспечение биоразнообразия в сотворенном Богом мире остается большой ценностью. Мы не можем заменять собой Творца, как гласит Псалом: «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна» (119,96). У науки также есть свои пределы, о чем свидетельствует сама ее история: наука постоянно развивается и открывает феномены, законы и процессы, которые когда-то казались ей бессмысленными и незначительными.

Не может быть никаких сомнений в том, что с нравственной точки зрения приемлемы и желательны биотехнологии, способные уменьшить загрязнение окружающей среды и сократить потребление невозобновляемых ресурсов.

В настоящий момент в оценках различных биотехнологий необходимо обращать внимание на их воздействие на человеческое здоровье, кроме того, они должны осуществляться в интересах не отдельных групп, а всех людей. Этическая оценка будет негативной в отношении манипуляций, сокращающих биологическое разнообразие.

Источник: Радио Ватикана