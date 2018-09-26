Церковь должна измениться, если хочет удержать будущие поколения — Папа Франциск

Папа Франциск выразил озабоченность тем, что молодежь не обращается к вере, так как Церкви ей нечего сказать, а значит Церковь должна измениться, чтобы удержать будущие поколения.

«Они недовольны сексуальными и экономическими скандалами, которые не находят четкого осуждения, а также неготовностью по-настоящему дать оценку жизни и чувствам молодых людей и той пассивной ролью, которую мы им отводим», — сказал Папа, выступая во вторник в Таллине на экуменической встрече молодежи.

«Если мы, взрослые, отказываемся признавать некоторые явные ситуации, то скажите нам прямо: «Разве вы не понимаете? Некоторые более откровенные из вас могут даже сказать: «Разве вы не понимаете, что никто вас больше не слушает и не верит в то, что вы хотите нам передать», — заявил Папа Франциск.

По его словам, «мы сами должны измениться: должны понять, что если хотим быть рядом с вами, то должны изменить многие вещи, которые отталкивают вас».

«Мы хотим быть прозрачным, гостеприимным, честным, помогающим людям, общительным, доступным, радостным и интерактивным обществом», — цитирует Епископа Рима «Интерфакс».

Во вторник он завершил свой визит по странам Балтии, приуроченный к 100-летию независимости государств региона.