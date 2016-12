Церковь Англии запустила сервис поиска рождественских событий

В преддверии рождественских праздников Англиканская Церковь реализовала онлайн-проект, который призван привлечь верующих на праздничные службы и помочь прихожанам сориентироваться в большом количестве праздничных мероприятий, которые по традиции организуют местные приходы по всей стране.

В сети запущен сайт AChristmasNearYou.org — «Рождество рядом с тобой», на котором любой пользователь может найти необходимую информацию о предстоящих богослужениях в ближайших храмах, выяснить различные подробности — например, возможность присутствия на службах прихожан на инвалидных колясках.

Сервис использует технологию геолокации, с помощью которой подбирает для пользователя информацию о событиях, которые должны пройти в непосредственной близости от него.

По желанию пользователь может задать другие параметры поиска (например, узнать о программе праздничных мероприятий в каком-либо определенном городе или населенном пункте Великобритании, задав конкретный почтовый индекс) или воспользоваться различными фильтрами, с помощью которых можно узнать о том, будут ли на каком-либо конкретном приходе в дни рождественских праздников организованы встречи прихожан, концерты с пением колядок, праздничные ужины; если такие ужины запланированы — будет ли на праздничном столе присутствовать вино, и т.д.

Например, на сайте отмечается, что более 4,5 тысяч приходов организуют после рождественских служб праздничный ужин с традиционными рождественскими пирогами, а на более чем 3 тысячах приходов на праздничной трапезе будет присутствовать рождественский глинтвейн.

Нам кажется, что идеальное Рождество — это церковное Рождество. Не имеет значения, насколько хорош праздничный ужин или насколько дорогой подарок; настоящую, глубокую радость на Рождество можно обрести в церкви. Преподобный Арун Арора, директор по коммуникациям Совета архиепископов Церкви Англии

Всего сервис предоставляет пользователям информацию о более чем 43 тысячах событий, которые пройдут по стране в период рождественских праздников.

Для владельцев смартфонов и планшетов разработаны соответствующие версии сайта.



Цифровое англиканство. Догоняя конкурентов

Для Церкви Англии этот проект стал очередным шагом на пути расширения своего присутствия в социальных сетях и интернете. Руководство Англиканской Церкви проявляет озабоченность тем фактом, что цифровым технологиям не уделялось должного внимания в предыдущие годы, и церковь в значительной мере отстала в этом вопросе от других религиозных сообществ.

Например, на страницу Папы Франциска в Твиттере подписаны более 10 миллионов пользователей, у Далай-ламы 13,1 миллионов подписчиков, в то время как у архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби (Justin Welby) их всего 98 тысяч.

В прошлом месяце Католическая Церковь Шотландии анонсировала новое мобильное приложение, которое позволяет верующим найти ближайший к их местоположению храм, где должна пройти ближайшая служба.

Христиане по всему миру уже несколько лет пользуются многочисленными сервисами для чтения Библии и молитв. Один из самых популярных, Pray as You Go, был разработан по заказу Общества иезуитов еще 10 лет назад.

Мусульмане имеют огромный спектр приложений на любой выбор, в том числе сервисы, предлагающие цитаты из Корана, каталоги халяльных ресторанов, подсказывающие пользователям о наступлении времени молитвы и помогающие определить направление на Мекку, необходимое для совершения мусульманином намаза, и т.д.

Евреи могут смотреть видеоролики, посвященные иудаизму, на TorahChannel на сервисе YouTube или играть в игры, придуманные их далекими предками еще в библейские времена. В распоряжении буддистов — огромное количество сервисов и приложений для медитации, таких как Buddhify.

Для целенаправленной работы по внедрению цифровых технологий осенью 2016 года Церковь Англии учредила специальный департамент по цифровым коммуникациям, главой которого был назначен Эдриан Харрис (Adrian Harris). Об этом сообщает британская The Guardian. Харрис прежде возглавлял аналогичные отделы в компаниях Bupa, Tesco, а также в Консервативной партии Британии.

Уже в следующем году Церковь Англии намерена радикально обновить свой сайт. Целью реорганизации ресурса заявлено смещение акцентов с общения с аудиторией верующих и духовенством на более широкую аудиторию людей. Контент на новом сайте, как предполагается, будет выстроен вокруг ключевых этапов жизни любого человека — рождения, школы, брака, переезда на новую квартиру, смерти, вступления молодых людей во взрослую жизнь и т.п.

Руководство Церкви заявило, что оно намерено сотрудничать с программистами-христианами для создания на базе официального ресурса Англиканской Церкви «инновационной лаборатории» и радикальных изменений в подходах к использованию цифровых технологий.



#JoyToTheWorld. Рождество в социальных сетях

В рамках кампании по продвижению нового ресурса в социальных сетях на страницах сайта опубликованы четыре видеоролика с участием четырех известных персон. О том, какое место в их жизни занимает праздник Рождества, рассказывают в этих роликах викарий трех церквей на севере графства Ноттингемшир преподобная Кейт Боттли, комик Пол Керенса, пастор церкви Святой Троицы в г. Халл Мэтт Вудкок и капеллан спикера Палаты общин британского парламента (так называется должность англиканского священника, который совершает службы в Вестминстерском аббатстве и приписной к нему часовне Крипты Святой Марии) преподобная Роуз Хадсон Уилкин.

Преподобный Арун Арора (Arun Arora), директор по коммуникациям Совета архиепископов Церкви Англии, отметил, что, несмотря на большое количество событий, сопровождающих праздник Рождества, его центром остается церковная служба.

«Нам кажется, что идеальное Рождество включает в себя церковное Рождество. Не имеет значения, насколько хорош праздничный ужин или насколько дорогой подарок; настоящую, глубокую радость на Рождество можно обрести в церкви, — рассказал он. — Будь то ночная месса, рождественское представление, колядки, приветствующие приход в мир младенца Христа, наилучший способ отпраздновать Рождество — это прийти в церковь».

«Применение digital для публикации широкого спектра услуг, которые мы предлагаем, дополняет обычную приходскую работу по размещению листовок на дверях», — добавил он. Глава службы коммуникаций Церкви Англии также отметил, что социальные медиа и цифровые технологии призваны помочь людям найти ближайшее к ним место богослужения.

Кампания по продвижению нового информационного сервиса сопровождается размещением соцсетях хэштега #JoyToTheWorld — «Радость миру».

Перед запуском сайта руководство Англиканской Церкви обратилось к настоятелям приходов с призывом до 1 декабря зарегистрироваться на сайте и поделиться планами приходских мероприятий на период рождественских праздников, заполнив соответствующую форму.

Источник: Rublev.com