Центр по развитию межконфессионального диалога предлагают создать в Казахстане

Министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев озвучил инициативу спикера сената Касым-Жомарта Токаева о создании центра имени Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

Данный центр, по словам министра, станет драйвером дальнейшего развития съезда лидеров мировых и традиционных религий, который в этом году пройдет в шестой раз в Астане.

«Одной из новаций съезда — создание центра Назарбаева по развитию межконфессионального, межцивилизационного диалога», — сказал глава министерства общественного развития во время обсуждения законопроекта по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений в сенате.

Дархан Калетаев отметил, что сейчас в Казахстане действуют 18 различных конфессий, 3720 зарегистрированных религиозных объединений.

«Если говорить о культовых сооружениях, работают со своими прихожанами 3492 культовых сооружения, из них 2594 мечети, 301 православная церковь, 110 католических церквей, 396 протестантских церквей, пять иудейских синагог, два буддистских храма и два молитвенных дома общества сознания Кришны и общества «Бахаи», — проинформировал министр.

Очередной съезд лидеров мировых и традиционных религий в этом году пройдет 10-11 октября, передает Sputnik.