Трудные вопросы: легализация аборта
ВОПРОС: Может ли верующий поддерживать легализацию абортов, аргументируя это борьбой с подпольными абортами?
ОТВЕТ:
Нет, христианин не может поддерживать легализацию абортов и обязан выступать против всякого вида аборта, легального или нелегального.
Верно то, что нелегальный, подпольный аборт может быть опасен для женщины. Но суть преступления от этого не меняется: и в кабинете государственной клиники, и в подвале у подпольного врача совершается одно и то же преступление — убийство невинного и беззащитного человеческого существа. Легализация абортов, то есть убийство за счет государственного бюджета, сама по себе является преступлением. Это противоречит основному предназначению государства, призванного защищать жизнь всех граждан, и в первую очередь самых беззащитных.
Здесь следует упомянуть еще об одной стороне легализации аборта – когда речь идет о христианине, от которого напрямую зависит одобрение законов.
Приведем цитату из энциклики Папы Иоанна Павла II «Evangelium Vitae»: «Если нет возможности отвергнуть законопроект или отменить закон о прерывании беременности, то парламентарий, чье абсолютное личное противостояние прерыванию беременности явно и всем известно, поступит правильно, поддержав предложения, цель которых — ограничить вред подобного закона и уменьшить его отрицательные последствия в сфере культуры и общественной нравственности. Ибо, поступая так, он не соучаствует недозволенным образом в принятии неправедного закона, а наоборот, предпринимает правильную и достойную попытку ограничить его вредные аспекты» (73).
Иоанн Павел II писал, что легализация прерывания беременности, детоубийства и эвтаназии и признание этого права в законодательном порядке равнозначны тому, что принимается извращенное, нигилистическое представление о человеческой свободе и признается абсолютная власть закона над людьми, направленная против них (ср. EV 20).
Источник: Vatican News
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