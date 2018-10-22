Трудные вопросы: кто такой Антихрист?

Вопрос: Кто такой Антихрист?

Ответ: Дать ответ на вопрос об Антихристе нелегко, поскольку вокруг этого персонажа существует множество интерпретаций. Отметим сразу, что Апокалипсис, где упоминается Антихрист, не следует толковать буквально. Речь идет об образном видении, и образы нуждаются в толковании. Предлагаем две интерпретации Антихриста: первую – из Библейского словаря Маккензи и вторую – из комментария так называемой Иерусалимской Библии.

Согласно первой интерпретации, Антихрист – это олицетворение силы, враждебной Христу. Она проходит сквозь всю историю и всегда актуальна. Цитируем из словаря: «Образ Антихриста был истолкован разными способами, но существуют веские основания для того, чтобы подвергнуть сомнению одно время очень популярную версию, согласно которой Антихрист является реальным историческим эсхатологическим лицом. В Откровении Святого Иоанна Богослова связь зверя с Римом слишком тесная, чтобы представлять что-то кроме императорской власти, преследовавшей христиан; что касается числа 666, то не было предложено лучшего толкования, чем то, согласно которому оно представляет собой сумму числового значения букв, составляющих имя Цезаря Нерона (KSR NRWN), императора, правившего в период с 54 по 68 год: он был первым, кто осудил на смерть христиан.

И в понимании апостола Павла ʺчеловек грехаʺ уже находится в действии. Упоминания, содержащиеся в I и II Посланиях Святого Апостола Иоанна, судя по всему, также обращены к первым христианам, думавшим, что Антихрист – фигура эсхатологическая. Есть множество антихристов, и каждый, кто отвергает Иисуса, — антихрист. Скорее, антихрист – это олицетворение сил зла, которые иногда могут воплотиться в отдельной личности – как теперь, так и в будущем. Озлобленность антихриста охарактеризована чертами, которые могут навести на мысль о лукавстве дьявола: но речь идет, скорее, о поэтическом приеме, нежели об утверждении, будто антихрист одержим дьяволом и тем более будто он является олицетворением дьявола».

Согласно Иерусалимской Библии, Антихрист – это фигура, которая явится в конце времен. Антихрист – это, по словам св. Павла, «противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес 2,4).

Тот, кто противится: то есть отступничество будет вызвано тем, кто представится великим противником Бога. Это нечестивец по определению, «человек греха», предназначенный для погибели, буквально – «сын погибели»: «сын ночи, сын тьмы». Это противник Бога, описанный терминологией пророка Даниила, которую он применяет в отношении к Антиоху Епифану: «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится». В христианской традиции, под влиянием Книги пророка Даниила, этот противник получит имя Антихриста. Он изображается как личность, которая явится в конце времен (в то время как Cатана, орудием которого является Антихрист, действует уже сейчас «втайне», преследуя и обольщая верующих, вплоть до последнего великого испытания, которому положит конец возвращение Христа). «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф 24,24). Вот как описан Антихрист в Апокалипсисе Св. Иоанна (13): «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Папа Бенедикт XVI упоминает об антихристе в своей энциклике «Spe salvi» (19), цитируя дословно немецкого философа Эммануила Канта: «Если когда-либо христианству суждено будет утратить достоинство любви […], то антипатия и отвращение к нему станут господствующим образом мышления и антихрист […] начнет свое (предположительно, основанное на страхе и своекорыстии) недолгое правление».

Кардинал Диас, Папский легат на праздновании 150-летия явлений Лурдской Богоматери, сказал следующие слова: «Пресвятая Дева Мария снизошла с Небес как Мать, сильно волнующаяся за своих детей… Она явилась в гроте Массабьель, в то время представлявшем собой болото, у которого паслись свиньи. И именно там Она пожелала создать святилище, указав, что благодать и милосердие Бога превосходят убогое болото человеческих грехов. Вблизи явлений Пресвятая Дева устроила источник обильной и чистой воды, которую паломники пьют и развозят по всему миру. Она означает желание нашей нежной Матери, чтобы Ее любовь и спасение Ее Сына достигли краев земли. Наконец, из этого благословенного грота Дева Мария обратилась с настоятельным призывом к молитве и покаянию, чтобы испросить обращения бедных грешников. <…> После явлений в Лурде Богоматерь не прекратила проявлять во всем мире свое материнское беспокойство об участи человечества. В различных явлениях она просила о молитвах и покаянии за обращение грешников, поскольку предвидела духовный крах некоторых стран, страдания, которые должен был претерпеть Святейший Отец, общее ослабление христианской веры, испытания Церкви, а также приход Антихриста и его попытки заменить собой Бога в жизни людей: эти попытки, несмотря на их блестящий успех, всё же обречены закончиться крахом».

Далее кардинал Диас сказал: «Здесь, в Лурде, как и повсюду в мире, Дева Мария плетет огромную сеть в Своих духовных сыновьях и дочерях, — чтобы подготовить мощную атаку против сил зла во всём мире, чтобы положить ему конец и подготовить окончательную победу Ее Божественного Сына Иисуса Христа. Сегодня Дева Мария еще раз приглашает нас вступить в Ее воинство для борьбы против сил зла. <…> Борьба между Богом и Его противником всегда жестока, и сегодня еще более жестока, чем во времена Бернадетты, 150 лет назад», по сей день «эта борьба оставляет после себя многочисленные жертвы».

Затем кардинал Диас повторил вслед за блаженным Каролем Войтылой его слова, произнесенные в 1976 году, незадолго до избрания Папой: «Сегодня мы видим самое большое сражение, какое когда-либо лицезрело человечество. Не думаю, что христианская община до конца это поняла. Мы стоим перед лицом окончательной битвы между Церковью и Анти-Церковью, между Евангелием и Анти-Евангелием».

Подводя итог всему сказанному, добавим, что толкования, данные Словарем Маккензи и Иерусалимской Библией, не противоречат друг другу. Антихрист всегда действовал на протяжении истории. Но в конце времен он появится также как некое лицо.

Источник: Vatican News