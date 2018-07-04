Трудные вопросы: гомосексуализм и сожительство

ВОПРОС: Если двое мужчин нетрадиционной ориентации хотят жить вместе, не претендуя на брак или усыновление детей, то что в этом плохого? Два человека испытывают друг к другу позитивные чувства – разве есть в этом какой-либо грех?

ОТВЕТ:

Само по себе совместное проживание двух лиц нетрадиционной ориентации не является грехом, точно так же, как сексуальная ориентация, или наклонность, не является сама по себе грехом. Грехом являются действия, то есть сексуальные отношения между людьми одного пола. Это тяжкий грех, поскольку такие отношения «лишены существенного и необходимого порядка», как утверждается в декларации Конгрегации вероучения «Persona Humana». Об этом говорится и в Катехизисе Католической Церкви: «Опираясь на Священное Писание, представляющее гомосексуальные действия как тяжкую форму разврата, Предание неизменно объявляет гомосексуальные акты безусловно беззаконными. Они противоречат естественному закону. Они лишают половой акт его функции дарования жизни. Они не вытекают из подлинной эмоциональной и сексуальной взаимодополняемости. Ни в коем случае они не могут быть одобрены» (2357).

Итак, половые отношения между людьми одного пола составляют тяжкое нарушение замысла Бога, связанного с сексуальной сферой.

Еще один вероучительный документ Церкви (Homosexualitatis problema) напоминает, что «только в супружеских отношениях использование сексуальной сферы может быть нравственно законным. Поэтому всякий, кто совершает гомосексуальные действия, поступает безнравственно».

Безусловно, двое друзей нетрадиционной ориентации, которые совместно проживают в целомудрии, не совершают греха, и их чувства друг к другу могут быть искренней дружбой. Однако такое совместное проживание может стать греховным по двум причинам. Во-первых, сожительство для них – это повод к совершению греха, то есть они находятся в условиях, в которых рискуют совершить действия, противоречащие замыслу Бога. Во-вторых, даже если они живут в целомудрии, но окружающим людям известна их сексуальная ориентация, они становятся для других соблазном, давая повод думать, что вступают друг с другом в сексуальные отношения.

Источник: Vatican News