Трудные вопросы: Чистилище

Согласно учению Церкви, спасается и попадает в рай тот, кто находится в состоянии Божественной благодати. Однако это не значит, что в рай попадают немедленно: путь к нему лежит через чистилище. Чистилище – это не наказание, а милость. Как гласит Катехизис Католической Церкви, «те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления в радость небесную».

Церковное Предание, ссылаясь на некоторые тексты Писания, говорит об очистительном огне: «Что касается некоторых менее тяжких прегрешений, надо думать, что до суда существует очистительный огонь, согласно словам Того, Кто есть истина, говорящего, что если кто скажет хулу на Духа Святого, то не простится ему ни в сем веке, ни в будущем (Мф 12, 31-32). Исходя из этого суждения, мы можем понять, что некоторые грехи могут быть отпущены в веке сем, а некоторые другие — в будущем» (Катехизис Католической Церкви, 1031). Апостол Павел говорит, что «каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня».

Хотя догмат о чистилище был принят Католической Церковью только в XV веке, и на Западе, и на Востоке Церковь всегда верила, что души покаявшихся не до конца или умерших хотя и не в смертном грехе, но в несовершенствах, после смерти должны пройти очищение, и поэтому их поддерживают заупокойными молитвами.

Ольга Сакун, Vatican News