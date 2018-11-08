Третьяковка покажет в Музеях Ватикана русское искусство по-новому

Выставка «Русский путь. От Дионисия до Малевича» — вторая часть совместного проекта Музеев Ватикана и Государственной Третьяковской галереи. Первой частью стала выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», прошедшая в Москве два года назад.

Русское искусство будет показано с 20 ноября до 16 февраля в крыле Карла Великого колоннады Бернини собора Святого Петра, где регулярно проходят выставки Музеев Ватикана. Для русской создано специальное архитектурное решение экспозиции, что позволит публике спокойно (и, кстати, бесплатно) рассмотреть все, что привезут из Москвы.

Третьяковская галерея представляет «Русский путь» как беспрецедентную и смелую по концепции выставку. Впервые для зарубежного показа в таком количестве собраны исключительно важные для нашего искусства произведения. Большинство из них — 47 картин и икон — из собрания Третьяковки, еще 7 экспонатов предоставили другие отечественные музеи. Кураторы (автор концепции и экспозиции — Аркадий Ипполитов, раздел древнерусского искусства сформирован Татьяной Самойловой, живописи XIX–XX веков — Татьяной Юденковой) отказались от традиционного хронологического принципа. На выставке иконы и живопись будут показаны так, чтобы была понятна преемственность, глубокая внутренняя, а не формальная связь древнерусского и реалистического и модернистского искусства, что действительно необычно, поскольку по традиции принято их, скорее, противопоставлять как искусство религиозное и гуманистическое, допетровское и послепетровское. То есть выставка должна будет, в сущности, обозначить духовные поиски русских художников на протяжении столетий. Или, как говорит Аркадий Ипполитов, показать «своеобразие русского художественного менталитета».

Выстроенные в экспозиции сопоставления могут показаться неожиданными: «Христос в пустыне» Ивана Крамского и деревянная пермская скульптура «Христос в темнице»; «Черный квадрат» Казимира Малевича и новгородская икона «Страшный суд» XVI века; хрестоматийная «Тройка» Василия Перова и иконные «Троицы». Другие параллели воспринимаются как давно известные. Так, истоки «Купания красного коня» и «Петроградской мадонны» Кузьмы Петрова-Водкина очевидны.

«Наша экспозиция называется „Русский путь“. Вероятно, первое, что сразу же заметит ее зритель, — необыкновенно резкие изломы этого пути. Этот путь проходит через точки самоотрицания», — так начинает свою статью в каталоге выставки поэт и филолог Ольга Седакова. В Ватикан привезут и антиклерикальный «Крестный ход в Курской губернии» Ильи Репина, и его же «Исповедь», и прекрасного в своем покое «Демона» Михаила Врубеля. Естественно, что тема, как говорится, не могла быть раскрыта без «Явления Христа народу» Александра Иванова. Картина, что висит в Третьяковской галерее, вывозу не подлежит — слишком велика, в путь отправится ее меньшая версия из Государственного Русского музея.

Невозможно предугадать, будет ли понятна иностранному зрителю оригинальность замысла «Русского пути», заинтересуется ли он вообще русским изобразительным искусством в близком соседстве с Сикстинской капеллой Микеланджело и «Афинской школой» Рафаэля. На заданный TANR Зельфире Трегуловой вопрос о том, что будет являться показателем успеха, директор Третьяковской галереи ответила, что посещаемость, конечно, всегда главный критерий, но еще для нее очень важно, насколько «Русским путем» заинтересуются европейские историки искусства и пресса, как поймут его и оценят.

Что же до российской публики, которая уж точно сможет понять и оценить небанальность выставочной концепции, то для нее издана русскоязычная версия каталога, она будет продаваться в Третьяковской галерее. Такого раньше не было. И это кажется очень важным и правильным решением, поскольку статьи в каталоге не повторяют давно известного, а описывают историю духовных поисков русского искусства так, как она видится сегодня.

Ольга Кабанова

Источник: The Art Newspaper Russia