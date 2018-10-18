Объявлен траур по погибшим в Керчи

Трагедия, произошедшая в политехническом колледже города Керчь, стала причиной мощного общественного резонанса, сообщают СМИ.

Новость потрясла жителей России, многие пользователи не могут в полной мере осознать произошедшего. Люди скорбят и стараются почтить память погибших, отмечая, как тяжело сейчас приходится семьям пострадавших, и как им нужна поддержка.

В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим. В Севастополе также объявлен трёхдневный траур в знак солидарности с крымчанами. Пользователи социальных сетей по всему миру присоединяются к трауру и скорбят по жертвам трагедии.

В связи с трагедией, произошедшей в керченском колледже, правящий архиерей Крымской епархии распорядился провести и во всех других ее храмах заупокойные панихиды по погибшим.

Во всех храмах Феодосийской епархии УПЦ 18 октября также пройдут панихиды по погибшим. Митрополит Феодосийский и Керченский Платон отслужит панихиду в храме святого Иоанна Предтечи.

Кроме того, с сегодняшнего дня, включая субботу и воскресенье, во всех храмах епархии объявлен сбор денежных средств в помощь пострадавшим.



Также опубликованы имена пострадавших при нападении на колледж в Керчи.