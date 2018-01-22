Трамп стал первым президентом США, обратившимся к участникам «Марша за жизнь»

Из разных уголков США в Вашингтон приехало множество американцев, чтобы выразить свою солидарность с нерожденными детьми, приняв участие в сорок пятом ежегодном «Марше за жизнь», сообщило информационное агентство CNA.

Несмотря на сильные морозы, царившие в стране еще за несколько дней до проведения марша, в день его начала погода стала необычно теплой для этого сезона.

Впервые в истории марша, который состоялся в пятницу, 19 января 2018 г., к участникам обратился действующий президент США Дональд Трамп. Обращение Дональда Трампа транслировалось в прямом эфире.

Большое количество участников марша составляли люди молодого возраста. Многие из них подготовились к маршу, надев одинаковые шапки, символические для различных групп. Некоторым из них пришлось преодолевать долгий путь для того, чтобы попасть в Вашингтон. Некоторые американские университеты организовали групповые поездки автобусами для своих студентов.

В своем обращении к участникам марша президент Трамп поблагодарил их за поддержку беременных женщин. «Вы происходите из разных слоев, различных мест, однако вы все собрались здесь по одной очень простой причине: строить общество, где празднуют жизнь, защищают и лелеют», — сказал Трамп. «Марш за жизнь — это движение, рожденное из любви», — отметил президент.

«Вы любите каждого ребенка, родившегося и неродившегося, так как верите, что жизнь —священна, что каждый ребенок является ценным даром от Бога», — продолжил Дональд Трамп. «Благодаря вам десятки тысяч американцев родились и достигли своего Богом данного потенциала. Благодаря вам», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что для него «большая честь, и он действительно гордится» тем, что может обращаться к участникам марша, добавив, что решение Верховного суда по делу «Roe v Wade», которое легализует аборты по всей стране, имело результатом «одно из самых доступных абортативных законодательств в мире». «Это неправильно, его следует изменить, — сказал президент. — Американцы все больше и больше становятся защитниками жизни».

Президент США также выразил свою поддержку законопроекту в Палате представителей, который имеет целью запретить аборты на поздних сроках беременности, когда нерожденные дети уже чувствуют боль. Он призвал сенаторов «принять этот важный закон».

Источник: Седмица.ру