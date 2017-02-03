Трамп разрешит религиозным организациям поддерживать политических кандидатов

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что рассматривает возможность отмены закона, запрещающего религиозным группам поддерживать политических кандидатов.

«Я введу полный запрет на «поправку Джонсона» и позволю представителям наших религиозных групп свободно выражать свое мнение, не опасаясь возмездия», — сказал американский лидер, выступая с речью на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

При этом Д.Трамп подчеркнул, что свободы человека, в том числе право на проведение богослужений, являются «даром Божьим» и подлежат защите.

Поправка об ограничении участия Церкви в общественной жизни была предложена сенатором и впоследствии президентом США Линдоном Джонсоном в 1954 году.

Источник: Интерфакс-Религия