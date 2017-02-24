Трамп отменил правила Обамы о выборе школьных туалетов трансгендерами

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала правила, инициированные его предшественником Бараком Обамой о туалетах для трансгендеров в американских школах. «Министерство юстиции и министерство образования отменили сегодня руководство для учебных заведений, выпущенное в 2015-2016 годах… по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола», — говорится в сообщении минюста США в среду, 23 февраля.

Благодаря вмешательству прежнего главы государства школьникам-трансгендерам предлагалось выбирать туалетные комнаты и раздевалки исходя из их собственных представлений о собственном поле.

В нынешнем заявлении минюста подчеркивается, что Вашингтон остается приверженным защите представителей ЛГБТ-сообщества от дискриминации, издевательств и преследования. В то же время активисты, борющиеся за права ЛГБТ, негативно расценили принятое администрацией Трампа решение. Сразу после опубликования декрета они начали подготовку акций протеста.

Борьба трансгендеров за доступ в желаемые туалеты началась в марте 2016 года. Тогда губернатор Северной Каролины Патрик Маккрори одобрил билль HB2 (House Bill 2), также известный как «Акт о безопасности и общественных помещениях», который позже неофициально стали называть «туалетным биллем». В акте, в частности, указывалось, что школьники и сотрудники образовательных учреждений должны посещать туалеты в соответствии со своим паспортным полом. Это вызвало возмущение правозащитников, обратившихся напрямую к главе государства. Обама в итоге одобрил директиву, согласно которой школы должны будут обеспечить доступ учеников-трансгендеров в уборные, которые они сами выберут.

Руководство Северной Каролины сдалось, но другие штаты продолжили борьбу. В общей сложности 13 штатов, включая Техас, отказались исполнять указание Обамы как противоречащее местным законам и подали в суд на президентскую администрацию.

Поправки Обамы так и не вступили в силу, так как были временно заблокированы судьей в Техасе в августе.

Источник: Deutsche Welle