Трамп и Пенс поддержали участников марша против абортов

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку участникам Марша за жизнь, который прошел в минувшую пятницу в Вашингтоне.

«Марш за жизнь очень важен. Для всех вас — я полностью поддерживаю вас», — написал Д.Трамп в своем «Твиттере».

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс встретился с лидерами антиабортного движения и выступил на упомянутом марше, который собрал десятки тысяч человек.

«Жизнь побеждает в Америке благодаря вам», — заявил он.

По данным американских СМИ, за всю многолетнюю историю проведения маршей в поддержку жизни перед его участниками никогда ранее не выступали ни президент, ни вице-президент США.

На днях Палата представителей одобрила проект закона, запрещающего использовать деньги налогоплательщиков на аборты, а Д.Трамп ввел запрет на государственное финансирование иностранных организаций, которые совершают или распространяют информацию об абортах.

Таким образом, он отменил решение своего предшественника Барака Обамы, который снял этот запрет в 2009 году.

Источник: Интерфакс-Религия