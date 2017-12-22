Традиция наряжать рождественскую елку прижилась в России лишь с третьего раза — СМИ

Ель приходила на Русь трижды, прежде чем окончательно утвердилась в качестве главного символа Нового года, пишет в пятницу газета «Труд».

Впервые убранство из хвойных ветвей и отдельно стоящих елей появилось в России под новый 1700-й год по воле Петра. Царский указ от 20 декабря 1699 года предписал вести летоисчисление не от сотворения мира, а от Рождества Христова, «по примеру всех христианских народов», — 1 января и содержал рекомендации по организации праздника: в день Нового года пускать ракеты, зажигать огни и украсить столицу хвоей: «каждому хотя по древцу или ветве на вороты <…> а стоять тому украшению января в первый день», однако после смерти Петра не успевший укорениться обычай на какое-то время забылся.

Вернули елку в Россию жившие здесь немцы, включая венценосных особ, а первую августейшую елку устроила в 1818 году в Москве великая княгиня Александра Федоровна, жена будущего императора Николая I, в юности немецкая принцесса Шарлотта. Год спустя елка украсила Аничков дворец в столице. К середине 1840-х уже весь Петербург охватило «елочное безумие».

В Первую мировую войну елке припомнили «германский след», а Православная Церковь традиционно считала праздник у зеленого деревца иноземным и вплоть до 1917 года Святейший Синод запрещал праздник с елкой в школах и гимназиях, отмечает издание.

Первая советская атака на елку случилась в 1922-м: пошла кампания за «комсомольское рождество», или «комсвятки».

С 1926 года украшение елки уже считалось преступлением: ЦК ВКП(б) назвал обычай устанавливать так называемую рождественскую ель антисоветским. В 1927 году на XV съезде партии Сталин заявил об ослаблении антирелигиозной работы среди населения. Началась антирелигиозная кампания. Партконференция 1929 года отменила «христианское» воскресение: страна перешла на «шестидневку», запрещено было празднование Рождества. 25 декабря стало рабочим днем, а елку объявили «поповским» обычаем. В канун Нового года улицы по вечерам обходили патрули, приглядываясь к окнам, нет ли где-либо елочных огней.

Однако к 1935 году большевики решили вернуть елку в жизнь страны.

Считается, что реабилитация елки началась с небольшой заметки в газете «Правда», опубликованной 28 декабря 1935 года. Называлась заметка «Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!», речь в ней шла об инициативе организовать к Новому году детям хорошую елку. Подписал заметку второй секретарь ЦК компартии Украины Постышев. Сталин согласился.

В 1935 году был организован первый новогодний детский утренник с наряженной лесной красавицей. А в канун нового 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили огромную 15-метровую елку с 10 тысячами украшений и игрушек, ставшую с тех пор традиционной и называвшуюся позднее главной елкой страны.

В 1954 году для простого народа впервые открыли Кремль, и с тех пор главная елка страны зажигает там свои огни.

Источник: Интерфакс-Религия