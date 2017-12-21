Традиции Адвента: восстановление фигурок Младенца Иисуса для рождественских яслей
Вы когда-нибудь задумывались, кто восстанавливает поврежденные восковые фигурки младенца Иисуса для рождественских композиций?
Эта женщина-скульптор из канадского Монреаля училась своему искусству у католических монахинь.
Она называет себя «Службой 911 для восковых фигурок Иисуса».
Художнице нравится улыбаться каждой фигурке, которую она восстанавливает.
«Я убеждена, что Он не родился грустным», — говорит она.
Ежегодно с ноября и по декабрь люди просят ее восстановить воск на маленьких фигурках Младенца Христа, которые повредились, упав или неправильно хранившись.
Время и свет влияют на цвет восковых фигурок. Но после прикосновения Сильвет Шанель они возвращаются в кроватку с безмятежной улыбкой.
Источник: Catholic News Service
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