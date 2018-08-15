Торжество Успения Пресвятой Богородицы в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, епископ Иосиф Верт возглавил торжественную Мессу в Кафедральном соборе Новосибирска.

«Дорогие братья и сёстры! Мы сегодня празднуем один из красивейших праздников в течение всего Литургического года — Успение Богородицы, взятие Пресвятой Девы Марии на Небо. Мысленно соединимся сегодня не только с Церковью на земле, но также с Церковью на Небесах, где Пресвятая Дева Мария — как наша Царица, как наша Матерь — ходатайствует перед Сыном Своим Божественным за нас».

С таким словами перед началом Литургии Преосвященный Иосиф Верт обратился ко всем присутствующим в храме.

Проповедь после чтения Слова Божия произнес диакон Вадим Ладыгин. Отец Вадим напомнил присутствующим о символическом и духовном значении праздника, а также об истории установления догмата о телесном Вознесении Девы Марии на Небо, который провозгласил Папа Пий XII посредством буллы “Munificentissimus Deus”.

После Причастия Владыка призвал помолится, совершая новенну о семьях в качестве подготовки ко Всемирной встрече семей, которая откроется уже менее чем через неделю в Ирландии, в Дублине.

Также в конце богослужения, возблагодарив Господа за хорошую летнюю погоду в этом году в Сибири, Владыка Иосиф по существующей традиции освятил цветы и плоды нового урожая (овощи и фрукты), положенные верными к алтарю храма.