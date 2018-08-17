Торжество Успения Марии в Иерусалиме

Францисканцы из ордена Братьев Меньших, OFM, живущие на Ближнем Востоке, провели в Иерусалиме торжества в честь Праздника Успения Пресвятой Богородицы, сообщает сайт Кустодии Святой Земли.

Праздновать Успение Марии начали накануне: вечером 14 августа устроили бдение в Гефсиманском саду. Прочитаны были евангельские фрагменты о жизни Пресвятой Девы, а затем – апокрифический рассказ о её переходе в иной мир. Множество паломников, взволнованные, подхватывают песнопения вслед за братьями из Кустодии Святой Земли, и процессия проносит статую Марии через Гефсиманский сад к базилике Агонии. Здесь слушаем отрывок из «Римского транзитуса».

Собственно 15 августа базилику Агонии снова заполняют верные – участники Мессы. Поскольку местные жители горячо почитают Марию, торжество Успения пользуется особой популярностью в Иерусалиме. Из Гефсимании процессия идёт ко гробу Марии. Здесь ожидают представители греческой православной и армянской общин. С пением взывая к Деве, все по очереди преклоняют колени перед Матерью Иисуса.

Согласно Статусу-кво, это единственный день в году, когда францисканцы могут организовать процессию в официальной форме в этом месте.

Торжество Успения уходит корнями в давние времена: уже в V веке о нём упоминали 15 августа в церкви Кафизмы. Речь шла именно о «кафизме», об «отдыхе» Марии-роженицы по дороге в Вифлеем, но не исключено, что могли иметь в виду и вечное отдохновение. Впоследствии литургическая ассамблея, посвящённая Успению, прошла в Гефсимании, и отсюда берут начало две разных традиции: в церкви Кафизмы перенесли Успение на 13 августа, однако возобладала традиция праздновать 15 августа. И только в 1950 году Папа Пий XII провозгласил догмат о Взятии Марии на Небо.