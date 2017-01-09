Торжество Богоявления в Кафедральном соборе Новосибирска

6 января, в торжество Богоявления, Владыка Иосиф Верт в сослужении с о. Иваном Легой совершил праздничное богослужение в Кафедральном соборе Новосибирска.

В начале св. Мессы предстоятель поприветствовал всех пришедших на праздник.

Праздник Богоявления больше известен в народе как праздник “Трёх царей” — так назвал народ волхвов, потому что они принесли Младенцу Иисусу достойные Царя подарки. А в яслях храма появились фигурки трех царей, пришедших поклониться Младенцу.

Также все верные, пришедшие на богослужение, мысленно, в духе, вместе с тремя царями поклонились Рожденному Младенцу, Спасителю мира, Сыну Божьему, Который родился 2017 лет назад, и Который является причиной всех праздников так называемого «Рождественского времени».

В конце св. Мессы по традиции Владыка совершил чин освящения воды, ладана, мела и золота. Освященным мелом, который вместе с ладаном раздают в этот день в каждом храме, верные пишут на дверях своей квартиры «C + M + B» (заглавные буквы имен трех волхвов или первые буквы слов во фразе «Христос благословляет жилище») и цифры начавшегося года.

Фото — с сайта Кафедрального собора Преображения Господня: