Торжественной Мессой в Кафедральном соборе Новосибирска открылась Всероссийская встреча семей

Торжественной Мессой в Кафедральном соборе Новосибирска открылась Всероссийская встреча семей

Август 04, 2017

Теплым погожим вечером 3 августа Мессой в новосибирском соборе Преображения Господня, на которой предстоятельствовал Преосвященный Владыка , стартовала Всероссийская встреча семей. Евхаристическое богослужение предварил прозвучавший из уст духовенства и верных гимн к Святому Духу, Чья помощь так понадобится в ближайшие дни всем участникам этого представительного форума.

 

В своем обращенном к делегатам встречи слове Владыка Иосиф в частности сказал:

«Дорогие!

Вы прибыли в на Всероссийскую встречу семей. Все, наверное, знают, а кое-кто возможно и сам участвовал прежде во Всемирных и Всероссийских встречах молодежи. Но, думаю, не все знают и мало кто участвовал во Всемирных встречах семей. И действительно, они вошли в пастырский план Церкви несколько позже, чем молодежные встречи. И у нас в России мы, , долгое время не решались выступить с такой инициативой по простой причине: просторы России такие огромные, а бюджеты семей такие скромные, так кто же отважится на подобное приключение? Поедет в тот же Новосибирск, а в другой раз во Владивосток из, скажем, Калининградской области? К тому же семьи – это не молодежь, они не свободны как ветер, они связаны семейными обязанностями. Но мы всё же решили попробовать, и, кажется, эксперимент удался! Мы, , были удивлены, когда узнали, сколько семей из четырех католических епархий России записалось на Всероссийскую встречу семей! Но вы – только представители всех наших католических семей, вы – делегаты конгресса!

Итак, я еще раз приветствую вас всех у нас в Новосибирске. Мы слышали, что в европейской части России кое-где выдалось прохладное лето. Так погрейтесь же теперь на сибирском солнышке! И еще больше: пусть эта встреча, совместная молитва, общение, обсуждение насущных вопросов согреет ваши родительские и детские сердца. Чувствуйте себя как дома! Добро пожаловать в Новосибирск!

Всероссийскую встречу семей объявляю открытой!»

 

(См. полный текст вступительного слова Преосвященного Иосифа)

 

Проповедь за богослужением произнес епископ , которому предстоит стать главным наставником открывшегося семейного форума. Преосвященный Радослав, комментируя первое чтение Литургии слова из Книги Исход, посвященное устроению Скинии Завета в ходе странствования ветхозаветного Израиля по пустыне, подчеркнул, что ныне Скинией Завета –  знамением неустанного присутствия Божия в среде Его народа и местом излияния Его благодати – является именно семейная ячейка. Семья, подобно Скинии, есть преимущественное место Богоявления на всём протяжении нашего странствия в вечную Землю Обетованную. В евангельском чтении от святого Матфея Иисус завершает Свое поучение притчами словами о «книжнике, наученном Царствию Божию, который выносит из сокровищницы своей старое и новое». Это означает верность традиции, но одновременно – умение слышать и впитывать новое, полезное для жизни во Христе в актуальных условиях бытия. Этого умения Владыка Радослав и пожелал своей аудитории.

Месса завершилась общим чтением молитвы, звучавшей во всех католических храмах России в течение девяти дней перед началом семейного конгресса. А в конце дня после ужина состоялся вечер знакомств с презентацией делегаций от епархий и кратким представлением каждой из участвующих во встрече семей.

 

Новенна перед Всероссийской встречей семей

Иисус, Мария и Иосиф, в вас мы созерцаем сияние истинной любви, к вам мы обращаемся с упованием.

Святое Семейство из Назарета, соделай, чтобы и наши семьи были местом общения и молитвы, подлинной школой Евангелия и малой домашней церковью.

Святое Семейство из Назарета, пусть больше никогда семьи не страдают от насилия, отвержения и разделений: да обретут утешение и исцеление все, кто страдает от ран и соблазнов.

Святое Семейство из Назарета, пусть предстоящая Всероссийская встреча семей поможет нам осознать святость и неприкосновенность семьи и ее красоту в замысле Божием.

Иисус, Мария и Иосиф, милостиво услышьте нашу молитву. Аминь.

 

Смотрите также фоторепортаж о первом дне встречи, подготовленный ТВ «Кана»:

 

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