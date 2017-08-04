Торжественной Мессой в Кафедральном соборе Новосибирска открылась Всероссийская встреча семей

Теплым погожим вечером 3 августа Мессой в новосибирском соборе Преображения Господня, на которой предстоятельствовал Преосвященный Владыка Иосиф Верт, стартовала Всероссийская встреча семей. Евхаристическое богослужение предварил прозвучавший из уст духовенства и верных гимн к Святому Духу, Чья помощь так понадобится в ближайшие дни всем участникам этого представительного форума.

В своем обращенном к делегатам встречи слове Владыка Иосиф в частности сказал:

«Дорогие!

Вы прибыли в Новосибирск на Всероссийскую встречу семей. Все, наверное, знают, а кое-кто возможно и сам участвовал прежде во Всемирных и Всероссийских встречах молодежи. Но, думаю, не все знают и мало кто участвовал во Всемирных встречах семей. И действительно, они вошли в пастырский план Церкви несколько позже, чем молодежные встречи. И у нас в России мы, епископы, долгое время не решались выступить с такой инициативой по простой причине: просторы России такие огромные, а бюджеты семей такие скромные, так кто же отважится на подобное приключение? Поедет в тот же Новосибирск, а в другой раз во Владивосток из, скажем, Калининградской области? К тому же семьи – это не молодежь, они не свободны как ветер, они связаны семейными обязанностями. Но мы всё же решили попробовать, и, кажется, эксперимент удался! Мы, епископы, были удивлены, когда узнали, сколько семей из четырех католических епархий России записалось на Всероссийскую встречу семей! Но вы – только представители всех наших католических семей, вы – делегаты конгресса!

Итак, я еще раз приветствую вас всех у нас в Новосибирске. Мы слышали, что в европейской части России кое-где выдалось прохладное лето. Так погрейтесь же теперь на сибирском солнышке! И еще больше: пусть эта встреча, совместная молитва, общение, обсуждение насущных вопросов согреет ваши родительские и детские сердца. Чувствуйте себя как дома! Добро пожаловать в Новосибирск!

Всероссийскую встречу семей объявляю открытой!»

(См. полный текст вступительного слова Преосвященного Иосифа)

Проповедь за богослужением произнес епископ Радослав Змитрович, которому предстоит стать главным наставником открывшегося семейного форума. Преосвященный Радослав, комментируя первое чтение Литургии слова из Книги Исход, посвященное устроению Скинии Завета в ходе странствования ветхозаветного Израиля по пустыне, подчеркнул, что ныне Скинией Завета – знамением неустанного присутствия Божия в среде Его народа и местом излияния Его благодати – является именно семейная ячейка. Семья, подобно Скинии, есть преимущественное место Богоявления на всём протяжении нашего странствия в вечную Землю Обетованную. В евангельском чтении от святого Матфея Иисус завершает Свое поучение притчами словами о «книжнике, наученном Царствию Божию, который выносит из сокровищницы своей старое и новое». Это означает верность традиции, но одновременно – умение слышать и впитывать новое, полезное для жизни во Христе в актуальных условиях бытия. Этого умения Владыка Радослав и пожелал своей аудитории.

Месса завершилась общим чтением молитвы, звучавшей во всех католических храмах России в течение девяти дней перед началом семейного конгресса. А в конце дня после ужина состоялся вечер знакомств с презентацией делегаций от епархий и кратким представлением каждой из участвующих во встрече семей.

Новенна перед Всероссийской встречей семей

Иисус, Мария и Иосиф, в вас мы созерцаем сияние истинной любви, к вам мы обращаемся с упованием.

Святое Семейство из Назарета, соделай, чтобы и наши семьи были местом общения и молитвы, подлинной школой Евангелия и малой домашней церковью.

Святое Семейство из Назарета, пусть больше никогда семьи не страдают от насилия, отвержения и разделений: да обретут утешение и исцеление все, кто страдает от ран и соблазнов.

Святое Семейство из Назарета, пусть предстоящая Всероссийская встреча семей поможет нам осознать святость и неприкосновенность семьи и ее красоту в замысле Божием.

Иисус, Мария и Иосиф, милостиво услышьте нашу молитву. Аминь.

Смотрите также фоторепортаж о первом дне встречи, подготовленный ТВ «Кана»: