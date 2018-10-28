Торжественной Мессой, которую возглавил Папа, завершилась XV Генеральная ассамблея Синода епископов

Необходимо слушать, становиться близкими и давать свидетельство, чтобы сопровождать молодежь на пути веры, подчеркнул Папа Франциск в ходе Мессы, которой в воскресенье 28 октября 2018 года завершилась посвященная молодежи XV Генеральная ассамблея Синода епископов.

В своей проповеди Святейший Отец комментировал Евангельское чтение этого дня, повествующее о том, как Иисус вернул зрение слепому нищему Вартимею (Мк 10,46-52). Папа отметил, что Евангелие называет его “сыном Тимея”, однако же его отца не было рядом. Слепой был нелюбимым в своей собственной семье, не было никого, кто бы его выслушал. Но Иисус услышал его вопль и, когда тот приблизился к Нему, разрешил ему говорить. “Иисус не спешит. Он выделяет время на то, чтобы слушать. Вот первый шаг, чтобы помочь на пути веры: слушать. Апостольство есть ухо: нужно слушать, прежде чем говорить”, — подчеркнул Папа.

Далее он отметил, что некоторые из учеников Иисуса заставляли Вартимея умолкнуть. Он воспринимался как некое препятствие на их пути; он не был “предусмотрен программой”. Ученикам был предпочтительнее собственный темп, а не темп Иисуса. Они шли за Господом, но имели в голове собственные проекты.

“Как важно для нас слушать жизнь! Сыны Небесного Отца слушают братьев: не ненужные сплетни, но слова о потребностях ближнего. Слушать с любовью, терпением, как это делает Бог по отношению к нам, к нашим молитвам, которые мы часто повторяем. Бог никогда не устает, ОН всегда радуется, когда ищем Его”, — сказал Папа и продолжил: “Хочу сказать молодежи от имени всех нас, взрослых: извините, если мы часто не выслушиваем вас; если мы, вместо того, чтобы открыть вам свое сердце, заполняем собой ваши уши”. “Как Церковь Иисуса, мы жаждем слушать вас с любовью, с уверенностью в двух вещах: что ваша жизнь драгоценна для Бога, потому что Бог – молод и любит молодежь; и что ваша жизнь драгоценна для нас. Больше того, она необходима нам, чтобы идти дальше”, — подвел он итог.

Снова ссылаясь на Евангельское повествование о слепом Вартимее, Папа Франциск отметил, что Церковь призвана всемерно приблизиться к молодежи, чтобы сопровождать ее на пути веры. Ведь Иисус не “делегировал” кого-либо, чтобы помочь слепому, но встретился с ним лично и вошел в его ситуацию.

“Вера проходит через жизнь, — перешел к следующей мысли своей проповеди Папа. — И если вера концентрируется исключительно на доктринальных формулировках, она рискует стать пищей одного только ума, не затрагивая сердце. И она если концентрируется исключительно на том, что следует делать, то рискует свестись к морализаторству и к одним только социальным аспектам. Однако вера – это жизнь. Это жизнь Божьей любовью, которая изменила твое существование”. “Мы не можем позволить себе оставаться ‘доктринерами’ или ‘активистамиэ; мы призваны творить дела Божьи по-Божьему, через близость: соединенные с Ним, в единстве друг с другом, рядом с братьями. Близость — вот тайна, чтобы передать суть веры, а не какой-то вторичный ее аспект”. Близость и привнесение Благой Вести в жизнь братьев — это лучшее “противоядие” от соблазна “готовых рецептов”. Важно выходить за пределы своих общин и не бояться “замарать руки”. Нужно взглянуть на Крест и вспомнить, что Бог первый склонился над нами и стал близким к нам, грешникам. “А если, ради любви Божьей, также и мы станем близкими, то превратимся в носителей новой жизни: не всеобщих наставников, не экспертов по сакральным вопросам, а в свидетелей любви, которая спасает”.

Третьим же шагом в сопровождении на пути веры должно, по словам Понтифика, стать свидетельство. Важно устремиться навстречу нуждающимся, преподнося им не самих себя, а Иисуса Христа. “Как часто люди чувствуют тяжесть наших структур, а не дружеское присутствие Иисуса”, — с сожалением отметил Святейший Отец и добавил, что жизненное свидетельство намного эффективнее, чем проповедь только на словах.

А завершил свою проповедь Папа Франциск так: “Всем вам, участвовавшим в этом ‘совместном паломничестве’, говорю спасибо за ваше свидетельство. Мы работали в единстве и с искренностью, с желанием служить Богу и Его народу. Пусть Господь благословит наши шаги, чтобы мы могли услышать молодежь, стать ей близкими и свидетельствовать ей о Радости жизни нашей — Иисусе”.

Месса под предстоятельством Святейшего Отца стала последним актом нынешней Ассамблеи Синода епископов. Ранее ее участники приняли Итоговый документ, подведший итог их работы, а также обратились со специальным Посланием к молодежи, оглашенным в ходе завершающей Мессы.

По материалам Vatican News