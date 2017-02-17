Компания Tesla бесплатно отремонтирует Model S человеку, спасшему другого водителя при инсульте

Руководитель компании Tesla Илон Маск пообещал бесплатно и вне очереди отремонтировать седан водителя, который не пожалел свой дорогой автомобиль ради спасения человеческой жизни.

41-летний житель Мюнхена Манфред Кик ехал на своем электромобиле по автобану, когда заметил, что одна из машин совершает хаотичные движения по всей ширине дороги, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Muenchner Merkur».

Кик обогнал подозрительный Volkswagen, заметил, что его водитель находился без сознания, после чего с помощью заднего бампера своей Tesla Model S остановил вторую машину.

Прибывшие к месту происшествия спасатели констатировали инсульт у водителя и отметили, что если бы не владелец Tesla, то пострадавший мужчина мог умереть.

Илон Маск выразил признательность Кику за то, что тот не пожалел свой электромобиль и спас жизнь другого человека.

Стоимость автомобиля Tesla Model S, с помощью которой Манфред Кик остановил авто водителя, потерявшего сознание, превышает $100 тыс.

Источник: Правмир