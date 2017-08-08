Террористы напали на католическую церковь в Нигерии: убиты 12 человек

6 августа, в день, когда Церковь отмечала торжество Преображения Господня, на юго-востоке Нигерии произошел теракт. В городе Осубулу вооруженные люди в масках ворвались в католический храм святого Филиппа и открыли стрельбу по находившимся в церкви прихожанам. В тот момент на Мессе было около ста человек, в результате теракта погибли 12. Еще несколько выживших находятся в госпитале.

Со слов очевидцев, в церковь ворвались пятеро боевиков. По предварительным данным, сначала они нашли определенного мужчину и выстрелили в него, а потом один из них стал беспорядочно стрелять по всем остальным молящимся, сообщают информагентства. Более подробной информации о трагедии пока нет.

Пока неизвестно, боевики какой организации совершили нападение. Ранее подобные теракты устраивала радикальная мусульманская секта Боко Харам. В частности, 25 декабря 2011 года на Рождество Христово боевики в Нигерии совершили серию терактов и подорвали церкви сразу в нескольких городах, передает katolik.life.