Терпение и утешение – стиль общины, где нет сильных и слабых. Общая аудиенция 22 марта

Господь просит нас сеять Евангелие и утешать братьев: об этом напомнил Папа Франциск во время общей аудиенции в среду 22 марта на площади Святого Петра. Продолжая наставления о христианской надежде, Папа подчеркнул связь между терпением и утешением. Терпение – это способность оставаться верными даже когда несешь бремя, которое кажется невыносимым. Утешение же – это способность показать сострадание Бога в жизненных испытаниях. В отрывке из Послания к Римлянам, предложенном в начале аудиенции, святой апостол Павел поясняет, что терпение и утешение передаются нам через Слово Божье. Именно это Слово питает надежду и превращает ее в братское служение:

«Слово открывает нам, что Господь – поистине Бог терпения и утешения. Он остается верным Своей любви к нам, Он терпелив и никогда не устает нас любить. Он постоянен и всегда нас любит, заботится о нас, накрывая наши раны лаской Своей благости и милосердия, то есть утешением. Он не устает нас утешать».

«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных», — увещает апостол Павел. Это высказывание может показаться дерзким, но логика Евангелия говорит об обратном: сила исходит не от нас, а от Господа. Тот, кто испытывает Божье утешение, может и должен нести на себе бремя чужих немощей:

«Если мы близки к Господу, мы обретем крепость, необходимую для того, чтобы быть рядом с самыми слабыми и нуждающимися, уметь их утешить и передать им силу… Все это мы можем сделать, не впадая в самолюбование, но осознавая себя просто руслами для даров Господних. Так мы становимся на деле сеятелями надежды. Именно об этом и просит нас Господь: чтобы мы были сеятелями надежды, имея силу и способность утешать. А сегодня сеять надежду необходимо, хотя и нелегко…».

Плод такого стиля жизни – община, в которой нет людей первого и второго сорта, то есть «сильных» и «слабых»: все находятся «в единомыслии между собою», как пишет святой Павел. Даже сильный рано или поздно нуждается в утешении братьев, а слабый в определенный момент может протянуть руку помощи:

«Именно в такой общине ´единодушно, едиными устами славят Бога´. Но все это возможно только при условии, что в ее центре находится Христос, Его Слово, ведь это Он «сильный», Он наделяет нас крепостью и терпением, Он дарует надежду и утешение. Он и есть тот самый «сильный брат», заботящийся о каждом из нас: всем нам нужно, чтобы Добрый Пастырь взял нас к Себе на плечи, всем необходимо чувствовать на себе Его нежный, заботливый взор».

В конце наставления Папа снова вернулся к теме миграции. Приветстуя участников встречи руководителей центров «Migrantes», Святейший Отец призвал их продвигаться по пути гостеприимства и содействовать такой интеграции, при которой учитывались бы как права, так и обязанности принимающей и принятой сторон. «Проблема беженцев и мигрантов сегодня является самой большой трагедией после Второй мировой войны», — констатировал Папа. Затем он пригласил все церковные общины с верой принять участие в начинании «24 часа для Господа»: таким образом, оно продолжается и после Юбилея Милосердия. В эти дни верующие могут приступить к Таинству Примирения не только днем, но и ночью.

Источник: Радио Ватикана