«Теперь мы являемся законными, каноническими, благодатными». — Вселенский патриархат признал первоиерархов УПЦ КП и УАПЦ

Вселенский патриархат канонически восстановил предстоятелей Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви в соответствии с их чином.

Об этом говорится в решении по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата, опубликованном на сайте патриархата.

«Принять и рассмотреть ходатайство об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в схизме не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха, которые получили такое обращение иерархов и других священнослужителей из всех автокефальных церквей», — говорится в решении.

Таким образом, согласно решению, «вышеупомянутые канонически восстанавливались до их иерархического или священнического чина, и их верные были восстановлены для общения с церковью».

Отныне УПЦ КП и УАПЦ являются законными и каноническими церквями в Украине, и для дальнейшего получения томоса от Вселенского патриарха требуется объединение этих церквей и той части УПЦ МП, которая захочет присоединиться к формированию единой православной Украинской церкви.

Об этом глава Киевского патриархата Филарет Денисенко сказал возле Владимирского собора в Киеве.

«Теперь мы, архиереи всех трех церквей, являемся законными, каноническими, благодатными и теперь можем при нашей доброй воле объединиться уже в одну Украинскую православную церковь, которая затем будет признана Вселенским патриархом, и не только Вселенским, но Томос об автокефалии Украинской церкви мы получим от Вселенского патриарха», — подчеркнул предстоятель УПЦ КП.

Источник: УНИАН