Темплтоновскую премию за 2018 год получил король Иордании

27 июня лауреатом Темплтоновской премии за успехи в исследовании или открытия в духовной жизни (Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about Spiritual Realities) был объявлен глава Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II.

Об этом сообщает Rublev.com со ссылкой на сайт Фонда Темплтона, учредителя премии, международной благотворительной организации, деятельность которой сосредоточена на религиозной сфере.

В официальном сообщении оргкомитета, размещенном на сайте, говорится, что «король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II сделал для достижения религиозной гармонии в исламе и между исламом и другими религиями больше, чем любой другой ныне живущий политический лидер».



Король Абдалла и его усилия по сохранению единства мусульман

Оргкомитет отмечает, что после начала войны в Ираке под угрозой оказалось хрупкое равновесие в отношениях мусульман-суннитов и шиитов в регионе. Маргинальные исламистские группировки все активнее заявляли о себе, подвергая опасности единство ислама.

«Перед лицом этих вызовов король выступил с прорывным заявлением — “Амманской декларацией”, в которой было четко сформулировано понимание центральных элементов ислама и подтверждено, что терроризму и насилию нет места в религии», — говорится в сообщении.

Заявление короля Иордании Абдаллы II, призывающее к толерантности и единству мусульманского мира, последовало 9 ноября 2004 года.

В следующем, 2005 году он собрал 200 ученых из 50-ти стран, представляющих все школы исламского права (мазхабы), которые под его руководством опубликовали декларацию, известную теперь как «Три пункта Амманского послания».

Первый пункт признал действительность всех восьми школ исламского права. Второй запретил заявления об отступничестве (известные как такфир) между мусульманами, в то время как третий установил условия для издания фетв, исламских правовых постановлений. В этих трех пунктах был выражен беспрецедентный и почти единодушный религиозный и политический консенсус мусульман во всем мире. С тех пор документ одобрили более 450 исламских ученых и институтов из более чем 50 стран, в том числе из России.

В 2006 году король Абдалла II поддержал и профинансировал инициативу, известную как «Общее слово между нами и вами», которая привела к публикации в 2007 году открытого письма исламских религиозных лидеров, адресованного религиозным лидерам христианских церквей. Среди адресатов были Папа Римский Бенедикт XVI, предстоятели всех православных Поместных церквей (в том числе патриарх Алексий II), предстоятели Армянской апостольской, Коптской, Сиро-яковитской, Эфиопской и Ассирийской церквей, архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс (Англиканская церковь), главы крупнейших протестантских деноминаций и международных христианских организаций.

«Общее слово содержит призыв к миру и гармонии между мусульманами и христианами на основе двух заповедей, которые разделяют обе конфессии, а именно: “любовь к Богу” и “любовь к ближнему», — говорится в сообщении оргкомитета Темплтоновской премии. — Первоначально его подписали 138 мусульманских лидеров и ученых из 52 стран, в настоящее время под ним стоят более 400 подписей, включая почти 300 — от широкого круга христианских лидеров, и многие считают его самой важной мусульманской богословской инициативой по отношению к христианам».

В 2010 году король Абдалла II предложил в резолюцию Генеральной ассамблеи ООН решение о проведении ежегодной Всемирной недели межконфессиональной гармонии, расширяющей заповеди о любви и добавляющей к ним «любовь к Богу или любовь к добру» и «любовь к ближнему». Таким образом, отмечают представители Темплтоновского комитета, в миротворческой инициативе смогли участвовать все люди доброй воли, как верующие, так и считающие себя неверующими.

Резолюция, единогласно принятая Генеральной ассамблеей, установила первую неделю февраля в качестве Всемирной неделей гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week).

Генассамблея признала настоятельную необходимость диалога между разными конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми, а также то, что моральным долгом во всех религиях, убеждениях и вероисповеданиях является стремление к миру, терпимости и взаимопониманию.

Это был первый и пока единственный случай, когда Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой прямо говорится о вере в Бога.

Впервые Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений прошла с 1 по 7 февраля 2011 года.

Все эти усилия иорданского монарха на остались без ответа со стороны идеологических противников: радикальные исламистские террористические группировки не раз выступали с осуждением и прямыми угрозами в адрес короля Абдаллы II.



Король Абдалла как покровитель христианства

Глава Иордании последовательно проводит политику государственной поддержки христианских общин, представленных в регионе. Так, в 2007 году по его распоряжению Иордания подарила России участок земли площадью в 1 гектар на берегу Иордана, священной реки для всех христиан мира.

В 2012 году на этом месте открылся странноприимный дом — гостиница для паломников, рассчитанная примерно на 120 человек. При этом инициатором возведения дома паломника стал двоюродный брат короля Абдаллы, принц Гази бин Мухаммад бин Талал, в ведении которого находятся вопросы деятельности религиозных общин в стране. На открытие прибыл президент России Владимир Путин.

В 2016 году глава иорданской монархии принял решение взять на себя расходы по реставрации Кувуклии в храме Гроба Господня.

В ответном послании Иерусалимский патриарх Феофил высоко оценил щедрость короля Абдаллы, отметив, что глава хашимитской монархии «всегда был и остается верным хранителем христианских и мусульманских святых мест в Иерусалиме».

«Его Величество король Абдалла воплощает на деле, а не только на словах, пример мирного сосуществования для мусульман и христиан всего мира и особенно в Святой Земле», — говорится в послании. Иерусалимский патриарх также подчеркнул уникальную историческую роль Иордании в сохранении христианских и мусульманских святых мест в Иерусалиме и на оккупированных территориях.



Темплтоновская премия

Темплтоновская премия является одной из крупнейших в мире ежегодных индивидуальных наград. Она вручается человеку, который «внес исключительный вклад в утверждение духовного измерения жизни, как через понимание, так и открытие или практические работы».

Денежный эквивалент премии составляет 1,1 миллиона британских фунтов. По статуту ее размер всегда должен превышать денежное выражение Нобелевской премии. Таким образом, Темплтоновская премия считается самой большой ежегодной премией, вручаемой за заслуги в духовной жизни.

Присуждает премию Фонд Джона Темплтона — международная благотворительная организация, базирующаяся в Пеннсильвании (США).

Премия учреждена в 1972 году Джоном Темплтоном (John Marks Templeton), американским и английским предпринимателем и филантропом, бо́льшую часть своего состояния пожертвовавшим на нужды религии и науки.

До 2001 года премии имела официальное название «Темплтоновская премия за прогресс в религии».

В разные годы Темплтоновской премией были награждены, например, католическая монахиня мать Тереза (канонизированная Ватиканом в 2016 году), индийский философ, общественный и государственный деятель, президент Индии (1962—1967) Сарвепалли Радхакришнан, русский писатель Александр Солженицын, немецкий физик и философ Карл Фридрих фон Вайцзеккер, Далай-лама, американский проповедник Билли Грэм и другие.