Телеканал «Спас» покажет фильм митрополита Илариона «Сретение»

15 февраля на телеканале «Спас» состоится показ фильма «Сретение», сообщает сайт Фонда Григория Богослова. Автор и ведущий – митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Режиссер – Мария Гусева. Начало показа – в 11:45. Места съемок – Израиль, Россия, Египет, Италия, США.

Фильм «Сретение» входит в телевизионный документальный цикл «Праздники» о важнейших событиях годового круга христианского календаря. Этот просветительский образовательный проект произведен студией «Неофит» по заказу Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Праведному Симеону было обещано, что он не покинет этот мир до тех пор, пока своими глазами не увидит Спасителя. И старец действительно держал Богомладенца на своих руках. Как происходит встреча человека с Богом сегодня? Почему праздник Сретения Господня входит в число главных событий церковного года? И почему именно на Сретение стали отмечать День православной молодежи?

Сретение Господне завершает церковный цикл Рождественских торжеств. Это праздник одновременно и Господский, и Богородичный. Пресвятая Дева прославляется в богослужебных текстах Сретения как Небесная Дверь, престол Херувимский, ибо Она вносит в храм Единородного Сына Божия. Христос, давший Закон Моисею, стал Младенцем по плоти, и Сам повинуется Закону, чтобы Своим послушанием искупить от непослушания Адама ветхозаветного.

В фильме объясняется иконография праздника, рассказывается о древнерусских изображениях Сретения – фреске новгородского храма Спаса на Нередице, утраченной в годы Великой Отечественной войны, иконе мастерской Андрея Рублева из иконостаса Успенского собора во Владимире.

Жизнь праведного Симеона была подчинена одной цели – ожиданию встречи со Спасителем мира. Вместе с тем он ожидал и своей кончины, зная, что когда произойдет встреча, он сможет отойти в мире ко Господу. Песнь Симеона Богоприимца («Ныне отпущаеши») для христиан – это духовное переживание собственной встречи с Господом, которая у каждого человека должна произойти до того, как наступит смерть.

Митрополит Иларион напоминает, что когда мы причащаемся Святых Христовых Таин, Бог наполняет нас Своим живоносным присутствием. Только очень важно, чтобы мы проходили свой жизненный путь, сверяясь с Евангелием. В картине раскрывается смысл Великого поста, поскольку праздник Сретения обычно приходится на период, когда Церковь готовит верующих к прохождению Святой Четыредесятницы.

Фильм доступен для онлайн-просмотра.

Источник: Благовест.инфо