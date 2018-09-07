Тайна исповеди: как должен вести себя католик, если его исповедь прослушивается и записывается?

Разумеется, подслушивание является тяжким моральным злом и нарушением тайны исповеди, в соблюдении которой нет никаких исключений. Согласно каноническому праву, духовнику, переводчику или какому-либо иному лицу, случайно узнавшему о грехах из исповеди, строжайшим образом запрещается выдавать кающегося или пользоваться полученными сведениями. Согласно канону 1388, «духовник, прямо нарушающий тайну исповеди, подлежит отлучению по заранее вынесенному судебному решению» (то есть автоматически, без необходимости какого-либо постановления церковного суда). Тайна исповеди относится к Божественному праву, то есть никто, даже сама Церковь, сам Римский Папа, не вправе требовать от священника, чтобы он передал услышанное на исповеди, даже если это было бы необходимо для спасения вселенной.

Причина тайны исповеди – в том, что священник, принимающий кающегося, действует от имени Бога, знающего сердце человека. Именно перед Богом предстает грешник, уповая на Божественное милосердие. Если бы кающийся не был уверен в том, что священник не может выдать содержание исповеди, то не было бы доверия, необходимого для исповедания греха. А, как известно, исповедь смертных грехов обязательна для примирения с Богом.

Что касается записывающих устройств при исповеди, то эта вероятность была приняла во внимание Конгрегацией вероучения, которая обнародовала специальное заявление 23 марта 1973 года. Его текст гласит: «Тот, кто кощунственно записывает Таинство Исповеди – как истинное, так и симулированное, — используя какое-либо техническое средство, или же публикует его содержание, или же распространяет полученные таким способом сведения, равно как и те, кто формально этому содействуют, — отныне подвергаются отлучению latae sententiae» (то есть без необходимости особого решения церковного суда).

23 сентября 1989 года Конгрегация вероучения издала еще один декрет с целью «защитить священный характер Таинства Покаяния и защитить права священнослужителей и верующих христиан в отношении печати этого Таинства и других тайн, связанных с исповедью». Особыми полномочиями верховного авторитета Церкви Конгрегация вероучения постановила, в добавление к сказанному в предыдущем заявлении, что каждый, кто записывает «сказанное исповедником или кающимся, или распространяет это через средства социальной коммуникации, подвергается отлучению latae sententiae».

Как должен вести себя католик в случае, если его исповедь прослушивается и записывается? Конечно же, ситуация эта чисто гипотетическая и маловероятная. Если же такое все-таки происходит, и верующий не только становится жертвой незаконного подслушивания, но и жертвой шантажа, то следует заявить об этом в правоохранительные органы, так как в большинстве законодательств это причисляется к преступлениям против личности.

Кающийся должен приступать к Таинству Исповеди с максимальным доверием. Если есть какие-то основания думать, что исповедь прослушивается и записывается, то, наверное, можно посоветовать приступить к этому Таинству в иной обстановке: попросив священника выслушать исповедь в другом месте, при других обстоятельствах или выбрав для этого другого священнослужителя.

Ольга Сакун — Град Ватикан

Источник: Vatican News