XV Генеральная ассамблея Синода: Третья общая конгрегация

4 октября во второй половине дня состоялась 3-я Общая конгрегация Синода епископов. На ней было продолжено обсуждение первой части Instrumentum laboris, посвященной необходимости слушать. 20 человек высказались, затем последовали свободные дебаты. Подробности из Град Ватикан сообщает Ольга Сакун (Vatican News).

Участники ассамблеи отметили, что Церковь должна стать голосом молодежи, находящейся в тяжелых ситуациях: это и дети-солдаты, и молодые люди из неблагополучных семей, и молодежь с различными зависимостями, безработные, жертвы коррупции и торговли людьми; это молодые иммигранты, оставляющие родину после получения диплома и отправляющиеся за границу в поисках лучшей жизни, -часто они теряют корни, отдаляются от веры и не используют свои таланты.

Отцы Синода констатировали, что на Западе энтузиазм молодых угасает по вине консумеризма. Представители молодого поколения часто лишены мечтаний и веры, также и по причине новых идеологий – гендера и крайнего либерализма. Иерархи подчеркнули, что молодым людям нужно мужественно и без табу предлагать христианский взгляд на сексуальность, уделяя особое внимание тем, кому не удается жить в целомудрии во время помолвки. Некоторые Отцы выразили убеждение, что большинство приходских общин не отвечают ожиданиям молодежи, и именно поэтому после конфирмации молодежь уходит из Церкви. Дело в том, что юноши и девушки хотели бы видеть в Церкви пророческий знак общения в разобщенном мире.

На ассамблее прозвучало предложение создать Папский совет, посвященный молодежи. Было отмечено, что молодым людям необходимо вернуть доверие к священникам, особенно в этот момент, когда их достоверность подвергается тяжкому испытанию, связанному со скандалом злоупотреблений.

Выступавшие затронули тему литургии: в контексте гонений вера многих христиан сохраняется именно благодаря литургии, наряду с катехизацией и народным благочестием. Чтобы не уступать искушению активизма, нужно объяснить молодежи значение молитвенной жизни. Нельзя также обойтись без молитвы Церкви о молодежи и о ее призвании. Было замечено, что созерцание и безмолвие, которых иногда невозможно найти в Церкви, люди ищут в других местах. Молодежь нужно сопровождать на пути вечных духовных ценностей, которые ведут к подлинному счастью, и это сопровождение должно уважать темпы созревания каждого молодого человека. Для этого, отметили прелаты, очень важно предлагать примеры святых, которые всегда актуальны.

(На фото — иерархи в Зале Синода)

Источник: Vatican News