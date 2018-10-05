XV Генеральная ассамблея Синода: Третья общая конгрегация

XV Генеральная ассамблея Синода: Третья общая конгрегация

Октябрь 05, 2018

4 октября во второй половине дня состоялась 3-я Общая конгрегация Синода епископов. На ней было продолжено обсуждение первой части , посвященной необходимости слушать. 20 человек высказались, затем последовали свободные . Подробности из Град сообщает Ольга Сакун (Vatican News).

Участники ассамблеи отметили, что должна стать голосом молодежи, находящейся в тяжелых ситуациях: это и дети-солдаты, и молодые люди из неблагополучных семей, и с различными зависимостями, безработные, жертвы коррупции и торговли людьми; это молодые иммигранты, оставляющие родину после получения диплома и отправляющиеся за границу в поисках лучшей жизни, -часто они теряют корни, отдаляются от веры и не используют свои таланты.

Отцы Синода констатировали, что на Западе энтузиазм молодых угасает по вине консумеризма. Представители молодого поколения часто лишены мечтаний и веры, также и по причине новых идеологий – гендера и крайнего либерализма. Иерархи подчеркнули, что молодым людям нужно мужественно и без табу предлагать христианский взгляд на сексуальность, уделяя особое внимание тем, кому не удается жить в целомудрии во время помолвки. Некоторые Отцы выразили убеждение, что большинство приходских общин не отвечают ожиданиям молодежи, и именно поэтому после конфирмации молодежь уходит из Церкви. Дело в том, что юноши и девушки хотели бы видеть в Церкви пророческий знак общения в разобщенном мире.

На ассамблее прозвучало предложение создать Папский совет, посвященный молодежи. Было отмечено, что молодым людям необходимо вернуть доверие к священникам, особенно в этот момент, когда их достоверность подвергается тяжкому испытанию, связанному со скандалом злоупотреблений.

Выступавшие затронули тему литургии: в контексте гонений вера многих христиан сохраняется именно благодаря литургии, наряду с катехизацией и народным благочестием. Чтобы не уступать искушению активизма, нужно объяснить молодежи значение молитвенной жизни. Нельзя также обойтись без молитвы Церкви о молодежи и о ее призвании. Было замечено, что созерцание и безмолвие, которых иногда невозможно найти в Церкви, люди ищут в других местах. Молодежь нужно сопровождать на пути вечных духовных ценностей, которые ведут к подлинному счастью, и это сопровождение должно уважать темпы созревания каждого молодого человека. Для этого, отметили прелаты, очень важно предлагать примеры святых, которые всегда актуальны.

 

(На фото — иерархи в Зале Синода)

 

Источник: Vatican News

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