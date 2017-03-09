Святыни Запада и вера Востока. Михаэль Хесеманн о христианских реликвиях

Михаэль Хесеманн – немецкий церковный историк, один из ведущих исследователей христианских святынь. С 1994 года занимается изучением истории христианских реликвий и археологией Нового Завета, имеет постоянную аккредитацию в пресс-центре Папы Римского и в секретном архиве Ватикана. 40 книг Михаэля Хесеманна опубликованы в 14 странах мира общим тиражом около миллиона экземпляров.



КРЕСТ УЧЕНОГО

— Михаэль, осенью 2016 года вы приезжали в Россию для встреч и лекций, в том числе в Санкт-Петербургской духовной академии. Сколько лет вы занимаетесь изучением христианских святынь? С чего всё началось?

— Мой отец очень любил церковное искусство. В начале 1990-x я увидел в антикварном магазине в Мюнхене красивый барочный реликварий — с частицей Святого Креста, по уверению продавца. Купив его в подарок отцу, я этой вещью очень заинтересовался. Мне захотелось узнать об истории Святого Креста вообще и об этой реликвии в частности, понять — это на самом деле древняя реликвия или просто символ, щепка? Есть ли какая-нибудь возможность установить её подлинность?

Одна из частей Святого Креста хранится в базилике Санта-Кроче в Риме. Базилика построена еще во времена святой Елены, и если где-то может находиться Святой Крест, то наверняка там, поскольку об этом сохранились письменные свидетельства. Я отправился в Рим. Тогда я и увидел в первый раз святыни, найденные царицей Еленой, — часть Святого Креста, гвоздь и табличку с надписью, которая была прикреплена к Кресту. Я спросил настоятеля церкви Санта-Кроче, делал ли кто-то анализ надписи на табличке. Он сказал, что никто, но это возможно и нужно лишь получить разрешение от Академии наук Ватикана. Я послал запрос и получил такое разрешение. Реликвию вынули из реликвария, я сфотографировал её. Шел 1997 год.

— Что вам удалось узнать?

— Титло, то есть табличка с Креста, на котором распяли Иисуса Христа, была найдена святой Еленой в Иерусалиме и разделена на две части, одну из которых доставили в Рим, где она и хранится до сего дня. Она представляет собою часть доски размером 25 на 14 сантиметров, толщиной 2,6 сантиметра, весит она 687 граммов, содержит три строки. Первая строка в основном утрачена. Вторая содержит греческие буквы, третья латинские, причем слова написаны справа налево. По мнению авторитетных ученых, это свидетельство подлинности реликвии, поскольку так мог написать только человек семитского происхождения. Скорее всего, надпись диктовал римский офицер, а писал писец семитского происхождения.Сокращение имени «Иисус» до буквы «И» типично для римских, латинских надписей. Надпись «Назаринус» тоже свидетельствует о подлинности: изготовитель подделки, живший в более поздние времена, написал бы так, как написано в Евангелии. Об этом я выпустил книгу.

— А радиоуглеродный анализ использовался?

— В случае Святого Титла важнее сравнительная палеография, то есть датировка надписи по наглядным приметам. Радиоуглеродный анализ был бы недостоверным, поскольку, когда этой святыне поклонялись, к ней прикасались, помазывали маслом, и происходило это в более поздние времена. Кроме того, Титло почти тысячу лет хранилось в предохранявшем дерево свинцовом ящике: это тоже лишило бы достоверности результат анализа. Добыть же часть древа из толщи доски никто бы не позволил.

Я предоставил надпись с Титла на экспертизу семи известным специалистам по еврейской, греческой и латинской палеографии в Израиле, потому что израильские специалисты имеют больше всего знаний о той эпохе. Все они датировали эту надпись первым веком, то есть временем Христа. Впервые столкнувшись с научным анализом святынь христианства, я понял, что тема эта очень интересная, и стал ею заниматься. Шаг за шагом всё глубже и глубже я стал входить в эту сферу.



ОЖИВШИЕ КОСТИ

Фоторобот апостола Павла, составленный в 2008 году экспертами Управления уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия. Помощь экспертам оказывал Михаэль Хесеманн

— Как научными методами устанавливалась подлинность других известных святынь христианства, например Туринской плащаницы?

— Она стала, пожалуй, самым изучаемым объектом мировой истории, начиная с 1973 года. На ней была найдена пыльца различных растений, произрастающих в разных местах: во Франции, в Италии, вокруг Константинополя, в Анатолии и на Святой Земле. Пыльца двух из этих растений одновременно может встретиться только в одном месте, между Иерихоном и Иерусалимом, причем преимущественно в весеннее время. Отпечатки от камней сопоставимы с очертаниями камней, которые использовались для мощения улиц в Иерусалиме. Следы крови, обнаруженные на Плащанице, — это кровь типа АВ, распространенная среди евреев, живших в I–III веках. Изображение — не только является точным фотографическим негативом, но и содержит данные в трех измерениях. На Плащанице глаза человека прикрыты монетами, которые ученые смогли идентифицировать как выпущенные Понтием Пилатом в 29 году. Изображение могло появиться в результате мощного ультрафиолетового излучения, превышающего даже возможности имеющейся сегодня техники. Поэтому допустимо называть Туринскую плащаницу иконой, написанной кровью Спасителя и светом Его Воскресения.

— Я слышала о генетической экспертизе мощей святого Луки…

— Они выставлены для поклонения в свинцовом гробу в церкви святой Иустины в Падуе. В 1992 году православный епископ в Фивах попросил Римско-Католическую Церковь вернуть эти мощи. Тогда епископ Падуанский призвал выдающихся ученых и предложил вскрыть гробницу, чтобы исследовать имеющиеся там кости. Ученые обнаружили скелет мужчины, который умер в возрасте от 75 до 85 лет, был ростом пять футов четыре дюйма, крепкого телосложения, со следами некоторых болезней. К этому скелету анатомически абсолютно подходил череп, который находится в Праге, куда его передали при императоре Карле IV. В гробнице были найдены монеты, датированные 229 годом, что указывает на достаточно раннее поклонение этой святыне. Два зуба изъяли для радиоуглеродного анализа. Он показал, что этот человек умер между 416 годом до Р. Х. и 72 годом по Р. Х. Ученые взяли также анализ ДНК у жителей Алеппо и сравнили с ДНК того человека. Исследования показали, что он также родился в Сирии, а хорошо известно, что святой Лука был сирийцем.

— В России очень почитают святителя Николая Мирликийского. Что известно о его мощах, которые находятся в Бари?

— Профессор анатомии университета в Бари провел тщательное исследование этих мощей в 1953 и 1957 годах. Были произведены измерения, сделаны тысячи фотографий и рентгеновских снимков. В 1992 году исследовались кости, привезенныев свое время венецианцами (они оказались раздроблены на множество маленьких фрагментов беловато-серого цвета, потому что хранились на открытом воздухе, возможно даже, на солнце). В результате анализа выяснилось, что кости в Венеции и кости в Бари принадлежали одному и тому же человеку. Это подтверждает рассказ о том, что участники первой экспедиции забирали останки в большой спешке. Они взяли только самые большие кости, а мелкие оставили.

— В 2010 году прошла новость о находке мощей святого Иоанна Крестителя…

— Да, на острове святого Иоанна на Болгарском побережье Черного моря в развалинах монастыря IV века нашли мраморный сосуд-мощевик, на котором была выбита надпись с днем празднования и именем святого Иоанна Крестителя. Я сразу атрибутировал его как мощевик V века со Святой Земли, о чем сообщил в интервью газете «Уолл-Стрит Джорнел». Там я сказал, что есть основания предполагать, что часть мощей Иоанна Крестителя в указанное время была перенесена из его могилы в Болгарию. Результаты исследований объявили в 2015 году. Исследование с помощью радиоуглеродного анализа показало, что кости принадлежали человеку, который жил примерно в середине I века после Рождества Христова. Анализ ДНК показал, что кости принадлежат одному и тому же человеку, это мужчина с Ближнего Востока. Таким образом, есть все основания считать, что это действительно часть мощей святого Иоанна.



ТЕЛО — ХРАМ СВЯТОГО ДУХА

— Многие люди отрицательно относятся к почитанию мощей и вообще реликвий, святынь, считают это искажением смысла христианства.

— Исторически это неверно. Первое свидетельство о действенности святынь — эпизод в Евангелии от Марка об исцелении кровоточивой женщины. Как мы видим, исцеление произошло от прикосновения даже не к Спасителю, а к одежде, которую Он носил. В Деяниях мы читаем, что такая же сила была и у одежды, которую носили апостолы. Как повествует 12-я глава Деяний, одежду, которую носил апостол Павел, накладывали на болящих, и они исцелялись. Из жития святого II века Поликарпа Смирнского, ученика апостола Иоанна Богослова, мы узнаем, что, когда он был замучен, верующие почитали его мощи. Так что смело можно сказать, что почитание реликвий в Церкви восходит к апостольским временам. Уже не говоря о том, что более поздние церковные писатели многократно пишут и о почитании Святого Креста, и о почитании мощей мучеников.

— В иудаизме человек, прикасавшийся к мертвому телу, считался нечистым.

— Римляне тоже хоронили усопших отдельно от жилья. А христиане приносили своих усопших практически в места обитания. Начиная со II века они регулярно собирались в катакомбах для ритуальной трапезы (агапы), обычно в годовщину успения члена их семьи: умершие продолжали присутствовать в общине вместе с живущими. Революционность христианства в том, что смерть — это не конец, а начало новой жизни. Святой человек получил благодать Святого Духа и теперь может быть посредником для нас. Христианство придает новый смысл телу почившего, поскольку видит в воскресшем Христе и тело, и душу.



НАДЕЖДА ДЛЯ ВСЕГО МИРА

— Как решался вопрос об аутентичности святынь раньше?

— Вопрос об аутентичности святынь поднимался еще при святой Елене. Это, конечно, не научный метод, но мы знаем, что в сомнительных случаях подлинность реликвий должна была подтверждена наличием чудотворений. Потом, во время крестовых походов, в Европе стали появляться поддельные реликвии. Поэтому появились новые церковные требования исторического исследования. Те святыни, историчность которых считалась несомненной, опечатывались епископом, в спорных случаях он должен был принять взвешенное решение, проконсультировавшись с богословами. Если реликвия имеет оригинальную печать епископа, значит, она была признана Церковью подлинной. К каждой подлинной реликвии прилагается документ, который описывает её историю.

— Поднимались вопросы о том, что в Россию поступают фальшивые реликвии. Что с этим делать?

— Когда стало понятно, что православные в России интересуются древними святынями, что некоторые состоятельные люди даже покупают реликвии, чтобы пожертвовать их храмам и монастырям или оставить у себя, появилась целая индустрия по изготовлению фальшивых реликвий. Мне даже известны несколько человек, занятых в этом мерзком «бизнесе». В Штутгарте недобросовестный мастер фабрикует сотни «реликвий», продавая их в том числе в Россию; из Неаполя и Бари приходят реликвии с поддельными документами. К сожалению, это поставлено на поток. То, что я видел у антикваров в России, со 100-процентной достоверностью не является подлинными историческими церковными реликвиями. Поддельные корпуса, поддельные печати, поддельные документы. И их много.

— Есть недобросовестные люди даже среди клириков…

— Увы, я видел значительное количество «реликвий», сопровожденных бумагами с подписью иподиакона из Новары. Я написал правящему архиерею Новарской епархии — мне было самому интересно, можно ли получить подлинные реликвии таким путем. Тот ответил, что это недоразумение, он никакие подлинные святыни не передавал и не поручал передать. Один римский священник, ныне отправленный в провинцию, продавал любые реликвии, которые хотели у него купить, в том числе и такие, которых… не существует в Церкви. Подлинные реликвии продавать никто не станет, поэтому продаются реликвии, которые в свое время были «забракованы» Церковью как исторически недостоверные. На днях мне рассказали историю, что за невысокую цену сбывались реликвии, якобы выпущенные римским монастырем доминиканцев и миланским францисканцев. На запросы оба ордена ответили, что мошенники пользуются их именем и факсимиле подписи приора (настоятеля).

— Что же делать человеку, не знающему этих тонкостей?

— Советую обращаться в церковные институции, которые занимаются этими вопросами, например в Центр изучения православных святынь Санкт-Петербургской епархии или аналогичный Центр в Российском православном университете. Я обстоятельно разговаривал в Санкт-Петербурге с доктором Михаилом Артеевым и священником Илией Макаровым. По моему убеждению, здесь люди очень серьезно подходят к вопросу, они понимают разницу между подлинной реликвией и фальшивкой. Мне рассказали о принесении в Санкт-Петербургскую духовную академию некоторых святынь, показали документы — конечно, это большое благословение, что архиепископ Амвросий как ученый столь внимателен к вопросу подлинности святынь. Нужно доверять церковным иерархам и ученым, а не сомнительным антикварам.

— Насколько важна деятельность по принесению и перенесению в Россию реликвий, хранившихся до этого на Западе?

— Сегодня Россия — главнейшая прохристианская страна. Христианизация России — одно из величайших чудес нашего времени. На Западе вера убывает: в Германии число католиков радикально снизилось за последние двадцать лет. Множество приходских церквей было закрыто из-за нехватки духовенства. Это не значит, что Запад тотально дехристианизирован и что там уже распродаются святыни, это не совсем так. Но я считаю, что если мы видим на Западе недостаток уважения к святыням нашей Церкви, важно принести подлинные святыни в те места, где они будут почитаться.

В России количество христиан за последние годы увеличилось с 50 до 113 миллионов, а число приходов — с 3,5 тысяч до 30 тысяч. То, что это является чудом, признали и Папа, и Патриарх во время исторической встречи на Кубе в 2016 году. Я считаю, что Россия, которая возвращается к Богу, может помочь Западу вернуться к своим корням. Католический святой ХХ века Пио из Пьетрельчины, известный своими пророчествами, сказал: «Когда-нибудь Россия станет надеждой для всего мира». То, что мы слышим о России, то, что я увидел здесь, говорит мне, что это время наступает.

Татьяна Кириллина

Фото: Андрей Петров

Источник: «Вода живая»