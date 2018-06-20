Святейший Престол объяснил, почему госсекретарь Ватикана принял участие во встрече членов Бильдербергского клуба

Кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Ватикана, принял приглашение выступить на встрече часто упоминаемого в качестве «влиятельной силы» Бильдербергского клуба, проходившей с 7 по 10 июня с.г. в Турине (Италия), чтобы рассказать о позиции Католической Церкви участникам этой закрытой группы, которую многие считают закулисным «мировым правительством». Иначе голос Ватикана мог быть не услышан, сообщил официальный представитель Ватикана изданию британских католиков National Catholic Register, которое цитирует Седмица.

Официальный представитель Ватикана, который сообщил об участии кардинала Паролина в Бильдербергской встрече на условиях анонимности, отметил, что итальянские организаторы визита кардинала были настойчивы, когда направили приглашение на имя самого высокопоставленного после Папы ватиканского иерарха. «Кардинал решил принять участие после того, как итальянские организаторы очень настойчиво пригласили его на встречу шесть месяцев назад», — пояснил ватиканский функционер. «Он долго думал об этом и, посоветовавшись с нужными людьми, решил пойти», — сообщил представитель Ватикана. Основные темы, избранные для обсуждения на 66-м совещании Бильдербергского клуба, включали в себя такие вопросы, как: «популизм в Европе», «вызов неравенства» и «мир после постижения».

Основанный в 1954 году в отеле De Bilderberg в Oosterbeek, Нидерланды, Бильдербергский клуб вызывает немало нареканий скрытым характером своей деятельности и предполагаемой глобалистской повесткой дня, которая, по мнению критиков этого учреждения, продвигает идею открытых границ и единого мирового правительства. Но сами организаторы и участники клуба представляют его как более мягкую организацию, в которой объединены политики, бизнесмены, ученые и представители СМИ с целью «способствовать диалогу между Европой и Северной Америкой» по основным вопросам, стоящим перед миром. Встречи проводятся в соответствии с Chatham House Rule, что подразумевает, что участники клуба могут свободно использовать полученную в ходе встреч информацию, но ни личность какого-либо участника, ни его аффилированность с той или иной структурой не могут быть раскрыты. Организация, в настоящее время возглавляемая французским бизнесменом Анри де Кастри, утверждает, что частный характер встреч членов клуба означает, что их участники никак не связаны с официальными позициями структур, в которых они служат, или «заранее согласованными позициями». Это позволяет им «уделить время, чтобы поразмышлять и собрать идеи»,— говорит представитель Ватикана.

В своих комментариях представитель Ватикана подчеркнул, что кардинал Паролин не просил о возможности прийти на мероприятие Бильдербергского клуба, но всё же решил присутствовать на встрече после «длительного процесса консультаций». Он сказал, что не знает, почему организаторы встречи были такими настойчивыми, за исключением того, что это, вероятно, связано с тем, что Папа Франциск является «важным голосом» на мировой арене. Госсекретарь Ватикана находился среди участников Бильдербергской встречи в течение «короткого времени — около часа и трех четвертей», — рассказал представитель Ватикана. В ходе встречи кардинал-госсекретарь выступил с сообщением о социальной доктрине Церкви, после чего последовали вопросы к нему и ответы кардинала.