«Святейший Отец, Вы не одиноки!»: Епископаты разных стран выразили поддержку Папе Франциску

На пресс-конференции в самолете Папа возобновил акт доверия журналистам, напоминая, что они призваны не фабриковать истину, но искать ее.

Епископские конференции разных стран выразили Папе Франциску поддержку после публикации документа монс. Карло Марии Вигано, бывшего нунция в США, который обвиняет Святейшего Отца и других иерархов в укрывательстве преступлений кардинала МакКаррика. Отставку МакКаррика Папа принял в июле, после официального заключения Нью-Йоркской епархии о его виновности в злоупотреблении несовершеннолетним. Ранее Папа Франциск распорядился о прекращении его публичного служения.

Епископат Перу в письме солидарности с Папой подчеркивает «братскую епископскую поддержку в трезвом, мужественном и твердом управлении ладьей Христовой». Эта поддержка особенно необходима «перед лицом намерений дестабилизировать Церковь и ее служение». Совет епископских конференций Латинской Америки в своем послании благодарит Папу Франциска за «самоотверженное служение Церкви» и обещает «верность, близость и сотрудничество, дабы истина воссияла над всяким грехом». Епископы Парагвая также выражают признательность Святейшему Отцу за то, что он «с большим смирением и твердостью» продолжил дело борьбы со злоупотреблениями, начатой предшественниками на престоле Св. Петра.

«Вы не в одиночестве», — гласит послание от Испанской епископской конференции. «В эти нелегкие дни мы выражаем Папе нашу братскую любовь, в то время как открытая рана злоупотреблений требует от нас твердости и решимости в поиске правды и справедливости», — пишет президент епископата США кард. Дэниел ДиНардо. Он просит Епископа Рима предоставить ему аудиенцию, чтобы обсудить план епископов США, разработанный после публикации Послания Св. Отца Народу Божьему. Этот план содержит «более детальные предложения», которые помогут упростить порядок обращений по поводу злоупотреблений и ненадлежащего поведения епископов, отмечает кард. ДиНардо. Архиепископ Филадельфии Чарльз Шапью и епископ Финикса Томас Олмстед со своей стороны пишут, что у них нет никаких сведений об изложенных монс. Вигано фактах, и отзываются об этом иерархе положительно. Епископ Сан-Диего Роберт МакЭлрой утверждает, что свидетельство Вигано искажает факты, а его нападки на Папу Франциска объясняются неприязненным отношением к нему и к его учительству. Монс. Элрой выражает надежду, что тщательная проверка утверждений Вигано поможет установить истину.

Между тем в Интернете появилась очередная фейковая новость с такой предысторией: в конце аудиенции Папа приветствовал епископа Лукки Итало Кастеллани, и приехавшая с ним группа подростков, которые готовятся к принятию Таинства Миропомазания, скандировала его имя «Итало» (в этом можно убедиться, посмотрев видео аудиенции). Однако кому-то послышалось, что они кричат «Вигано». В течение нескольких минут «новость» разлетелась, подобно вирусу, по соцсетям, и в информационных сообщениях мы уже читаем, что «верующие выступили против Папы на площади Св. Петра». На первый взгляд комичная ситуация становится симптомом медийной системы, которая гонится за сенсациями, не утруждая себя анализом фактов, зато прекрасно удовлетворяя ожидания своей публики.

Как раз в своем последнем Послании на Всемирный день социальных коммуникаций Папа Франциск констатировал, что эффективность фейковых новостей объясняется прежде всего их «миметической натурой», то есть способностью выглядеть достоверными. Эти фальшивые, но правдоподобные новости быстро привлекают внимание адресатов, а в социальных сетях достигают такого числа просмотров, что никакие официальные опровержения не в состоянии исправить нанесенный ущерб. Фейковые новости, пишет Папа, «делают нас жертвами обмана в еще более трагических масштабах, чем всякое его отдельное проявление: обмана зла, использующего ложь за ложью для того, чтобы лишить нас свободы сердца».

С самого начала своего понтификата Святейший Отец проявлял большое доверие по отношению к СМИ, подтверждая это доверие год за годом, давая интервью различным масс-медиа и не уходя от вопросов журналистов, даже самых неудобных. Этот акт доверия Папа возобновил во время пресс-конференции в самолете, отвечая на вопрос, касающийся монс. Вигано. Речь идет о доверии, основанном на ответственности журналиста: он призван не фабриковать истину, но искать ее.

Источник: Vatican News