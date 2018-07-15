Святейший Престол: защитить человеческое достоинство мигрантов

Святейший Престол приветствует новый проект Глобального договора о миграции, но считает необходимым внести некоторые важные поправки.

Поправки в проект Глобального договора о миграции нужны, «дабы государства обрели политические инструменты для эффективного управления миграцией»: именно так можно будет на практике уважать человеческое достоинство мигрантов и гарантировать выполнение международных обязательств. Об этом заявил постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке монс. Бернардито Ауса на открытии шестого раунда межправительственных переговоров по Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. В своей речи ватиканский дипломат выразил признательность за внимание к праву на единство семей мигрантов, поскольку «разъединение никогда не отвечает интересам государства и ребёнка».

Монс. Ауса обратил внимание на три спорных момента, в частности, попросил исключить из проекта упоминания о руководящих принципах некоторых международных организаций, которые не находят единодушного согласия государств. Включение этих противоречивых текстов в Глобальный договор, подчеркнул архиепископ, может поставить под сомнение участие Святейшего Престола в соглашении.

По словам дипломата, вызывает обеспокоенность исключение из текста ссылок на обязательство принимающих стран предоставлять убежище, медицинское обслуживание, образование и правовую защиту беженцам: речь идёт о «минимальных услугах», которые все государства должны предлагать без всякой дискриминации. «Суверенное право государств определять собственную миграционную политику и проводить различие между легальными и нелегальными мигрантами», что также признаёт Святейший Престол, не может противоречить нормам международного права.

Следующим спорным моментом в проекте договора, подчеркнул прелат, является устранение или замена слова «защита», а также исключение термина «невыдворение»: «Святейший Престол твёрдо убеждён, что положения о гуманитарной защите и уважение принципа невыдворения являются обязательствами международного права, которые связывают все государства. В конкретных обстоятельствах эти принципы могут и должны применяться ко всем мигрантам независимо от их статуса».

В конце выступления постоянный наблюдатель вновь заявил о позиции Святейшего Престола: «Право оставаться в мире, процветании и безопасности в стране своего происхождения предшествует праву на миграцию, которое из него вытекает, особенно когда такие условия не гарантируются».

Источник: Vatican News