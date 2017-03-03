Святейший Престол выступает против смертной казни
В настоящий момент не существует достаточных доказательств в пользу мнения, будто смертная казнь сокращает преступность: об этом заявил постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН в Женеве архиепископ Иван Юркович. Отозвавшись с признательностью об усилиях многих стран по искоренению смертной казни, прелат подчеркнул, что жизнь священна от момента зачатия до момента естественной смерти. Цитируя Папу Франциска, представитель Ватикана добавил, что «преступник также имеет неприкосновенное право на жизнь».
«Человеческое правосудие, — сказал, в частности, архиепископ Юркович, — не застраховано от ошибок, в то время как смертная казнь необратима». Случается, что к этой мере приговаривают невиновных. Постоянный наблюдатель при ООН призывает законодателей и юристов действовать так, чтобы виновные всегда имели возможность раскаяться и исправить ущерб, нанесенный преступлением. Монс. Юркович привел слова Папы Франциска: «Для государства смертная казнь является крахом, потому что она вынуждает государство убивать во имя справедливости. Но справедливости никогда нельзя достичь убийством человека».
Для того, чтобы бороться с преступлениями, есть другие способы, убежден представитель Св. Престола. Он подчеркнул, что преступник должен получить шанс изменить свою жизнь. Это поможет развитию более справедливого общества, где всецело уважается достоинство человека.
Монс. Юркович подтвердил обязательство Святейшего Престола содействовать искоренению смертной казни и поддерживать мораторий, установленный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2014 году. Прелат призвал государства улучшить условия содержания заключенных, так чтобы они отвечали достоинству каждого человека, неприкосновенному несмотря на совершенные преступления, и обеспечить каждому право на справедливое судебное разбирательство.
Источник: Радио Ватикана
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