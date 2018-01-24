Святейший Престол впервые примет участие в Венецианской биеннале архитектуры

В 2018 году Святейший Престол впервые примет участие в XVI Венецианской биеннале архитектуры, которая будет проходить с 26 мая по 25 ноября: об этом говорится в официальном сообщении Зала Печати.

Местом проведения знаменитого профессионального смотра в этом году станет лесная площадка на острове Святого Георгия в Венеции. Среди пунктов программы Ватикана — мероприятие, организованное «Двором язычников» под эгидой Папского совета по культуре и запланированное на 21 сентября 2018 года: свои работы покажут четыре архитектора международной славы. По словам Ватиканского Зала Печати, это станет очередной возможностью показать, насколько плодотворным может быть диалог между архитектурой и духовностью, развивая таким образом послание Папы Франциска из его энциклики «Laudato Si’».

Организацией ватиканской экспозиции занимаются кардинал Джанфранко Равази, Папский совет по культуре и итальянский профессор Франческо Даль Ко, а её моделью стала «Лесная часовня», построенная в 1920 году Гуннаром Асплундом на кладбище в Стокгольме. Десять опытных архитекторов, наследников разных традиций и школ, были приглашены спроектировать и построить по одной часовне, исследуя возможности различных материалов. Особое внимание при проектировании и строительстве сооружений уделено также возможности повторного использования часовен по завершении биеннале, в духе защиты окружающего природного пространства.

В создании ватиканского павильона примут участие зодчие из Италии, Испании, Португалии, Великобритании, США, Австралии, Бразилии, Японии, Чили, Сербии и Парагвая: все они будут создавать типы зданий, не имеющие аналогов. В нашей культуре, говорится в сообщении Зала Печати Ватикана, под часовней подразумевается часть крупных религиозных пространств и мест религиозного культа, таких как церкви и соборы; однако в павильоне Святейшего Престола на Венецианской биеннале архитектуры в 2018 году будут представлены изолированные часовни, размещённые в естественной и абстрактной лесной среде; лес можно назвать метафорой жизненного паломничества, говорится в сообщении Зала Печати.

Ранее Святейший Престол уже участвовал дважды в Венецианской международной художественной выставке — в 2013 и 2015 годах.

Источник: Радио Ватикана