Святейший Престол: родители имеют право на воспитание детей

Родители должны иметь возможность выбирать для своих детей школы, наиболее соответствующие фундаментальным ценностям их семей. Об этом заявил на 38-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве постоянный наблюдатель от Святейшего Престола монс. Иван Юркович. Подробности сообщает Виктор Владимиров в материале Vatican News.

В глобализованном мире образование должно осуществляться в духе диалога, признающего культурное и религиозное многообразие. Однако такая важная цель не может быть достигнута посредством «идеологической колонизации», насаждающей ошибочные идеи о природе общества и человека, которые противоречат мудрости народов и религий, подчеркнул архиепископ.

Право и основной долг воспитания детей принадлежат родителям: признание этого принципа означает также возможность для семей выбирать направление, в котором они хотят воспитывать своих детей. Благодаря этой свободе образование может внести больший вклад в интегральный прогресс общества.

Ватиканский дипломат отметил, что каждый человек имеет неотъемлемое право на образование, способствующее формированию личности и благу общества. В этом должны быть заинтересованы государства, призванные выделять адекватные финансовые ресурсы на образование своих граждан. Со своей стороны, Католическая Церковь постоянно заботится об учениках и студентах через свою сеть из более чем 200.000 школ и более 1.000 католических университетов.

Поддержка права на образование гарантирует молодым людям «участие в богатстве культурного наследия общества, подготавливая их к диалогу с людьми всё более взаимосвязанного мира». Таким образом новые поколения могут стать «строителями мира и интегрального развития человека», подчеркнул монс. Юркович.