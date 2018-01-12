Святейший Престол распорядился об инспекции Братства христианской жизни
Конгрегация по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни издала декрет, посредством которого вводит внешнее управление в обществе «Братство христианской жизни». С этой целью назначен апостольский инспектор монсеньор Ноэль Антонио Лондоньо Буитраго, епископ Херико (Колумбия).
Кардинал Тоби по-прежнему является референтом Конгрегации по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни по вопросам, связанным с деятельностью Братства.
Святейший Отец с обеспокоенностью следит за новостями о ситуации Братства христианской жизни, касающейся внутреннего управления, воспитания и финансов. К этим фактам следует добавить и меры, предпринятые перуанскими судебными властями в отношении основателя Братства Луиса Фернандо Фигари.
Источник: Радио Ватикана
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