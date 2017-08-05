Святейший Престол: правительство Венесуэлы должно остановить работу Учредительного собрания

«Святейший Престол вновь заявляет о своей глубокой обеспокоенности по поводу радикализации и обострения кризиса в Боливарианской Республике Венесуэле, а также увеличению числа погибших, раненых и пленных. Святейший Отец лично и через Государственный Секретариат внимательно следит за этой ситуацией и её гуманитарными, социальными, политическими, экономическими и духовными последствиями. Папа Франциск заверяет в своей постоянной молитве о стране и обо всех венесуэльцах, призывая верующих всего мира усиленно молиться в этом намерении», — говорится в заявлении Государственного Секретариата Ватикана.

«Святейший Престол обращается ко всем участникам политического процесса и, в частности, к правительству с просьбой гарантировать полное уважение прав человека и основных свобод, а также действующей Конституции. Следует прекратить деятельность таких инициатив, как новое Учредительное собрание, которые вместо содействия примирению и миру разжигают атмосферу напряжённости и конфронтации и пренебрегают будущим. Необходимо создать условия для урегулирования ситуации путём переговоров в соответствии с рекомендациями из письма Государственного Секретариата от 1 декабря 2016 года, принимая во внимание тяжелые страдания народа из-за трудностей в приобретении питания и медикаментов, а также отсутствия безопасности.

Святейший Престол обращается с настойчивой просьбой ко всему обществу избегать любых форм насилия, призывая, в частности, службы безопасности воздерживаться от чрезмерного и непропорционального применения силы».

Источник: Радио Ватикана