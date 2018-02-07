Святейший Престол осудил новую ядерную программу США

Святейший Престол осудил новую ядерную программу США

Февраль 07, 2018

«Исторический шаг назад»: так монсеньор из Департамента служения целостному развитию человека назвал новую ядерную программу , включающую развитие зарядов малой мощности.

Вслед за Папой Франциском, убежденным, что посредством ядерного оружия идет навстречу самоубийству, монс. Томази заявил: «Речь идет о возвращении к соперничеству времен «холодной войны» между обладателями самого мощного оружия, которые стремились повлиять на международную обстановку. возобновляется, и этот шаг наверняка приведет к обострению актуальной обстановки. С одной стороны, снова делаются огромные капиталовложения в оружие вместо социальных услуг, необходимых для нуждающихся в лечении, в продовольствии или в развитии. С другой стороны, создается новая напряженность – совершенно ненужная – между ядерными державами. Таким образом, — утверждает монс. Томази, — в настоящий момент мы пришли к ситуации, не обещающей ничего хорошего. Вновь утверждается сила, стимулирующая соперничество и увеличивающая риск того, что случайность или расчет приведут к ядерному взрыву, с последствиями, которых мы не умеем предвидеть и с которыми не сумеем справиться, когда начнется цепочка взаимных ударов».

оправдывает новый план США тем фактом, что необходимо смотреть в глаза реальности и видеть мир таким, какой он есть. «Но от кого исходит угроза? – комментирует это утверждение монс. Томази. – Угроза исходит от гонки вооружений: когда кто-то готовит новое, более изощренное с технологической точки зрения оружие нападения, другие будут вынуждены или захотят взяться за дело, чтобы обладать теми же способностями, а то и превзойти их. Такое рассуждение ведет к замкнутому кругу. Мне кажется, – подчеркивает представитель Св. Престола, — что мы должны прислушаться к голосу Папы Франциска. Недавно, во время поездки в Чили и Перу, он еще раз предостерег мир от гонки атомного вооружения и от его использования: оно должно быть устранено, и все мы призваны трудиться ради развития международных отношений, основанных на доверии, а не на взаимной угрозе. Этот путь – а не гонка вооружений — приведет к миру и к прогрессу».

 

Источник: Радио Ватикана

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